Het-triku historik i Janssen, festimi ‘LeBron’ i Cavan dhe spektakli i golave në Xhiron 24
Xhiroja e 24-t solli një fundjavë të mbushur me gola dhe kthesa dramatike, me disa ndeshje që vendosën ritmin e kampionatit. Mes shumë episodeve spektakolare, dalluan het-triku i një sulmuesi, që i dha ngjyrë një pjese të madhe të diskutimit për këtë rundë.
Sipas mlssoccer, në Providence Park Portland Timbers fituan ndeshjen e ditës pas një përballjeje 5-4 me Minnesota United, ku Vincent Janssen shënoi tre gola për herë të parë në historinë e klubit – një arritje që erdhi pas 522 ndeshjesh në MLS për timbers. Minnesota reagoi me forcë, arriti të barazonte 3-3 falë dy golave të të riut Marcus Caldeira, por Janssen riktheu epërsinë për vendasit; Kristoffer Velde shënoi më pas golin e sigurimit, ndërsa Tomás Chancalay shënoi në minuta të fundit për të mbajtur spektaklin të hapur deri në fund. Pas këtij takimi, Minnesota kishte pranuar 37 gola në 23 ndeshje.
Në veri-lindje, Philadelphia Union vazhduan ringritjen e tyre me fitoren 2-0 ndaj CF Montréal, ku 16-vjeçari Cavan Sullivan shënoi sërish—golin e tij të katërt në kampionat dhe pjesëmarrjen e pestë radhazi me një kontribucion golash—duke ndihmuar skuadrën të ngjitet mbi vijën e ngjitjes për herë të parë këtë sezon. Nën drejtimin e përkohshëm të Ryan Richter, Union shënojnë bilancin 6 fitore, 0 humbje dhe 2 barazime, dhe festimi i riemëruar i të riut mori jehonë kur ai imitoi lëvizjen e famshme të LeBron James.
Në Toronto, një barazim 4-4 me Chicago solli emocione të mëdha: Josh Sargent shënoi het-trikun e parë të tij në MLS, por TFC rrezikoi shumë duke lejuar rikthimin e kundërshtarit, deri sa zëvendësuesi Derrick Etienne Jr. shpëtoi një pikë me një gol në kohën shtesë. Ndërkohë në Frisco, FC Dallas mori një fitore të diskutueshme me penallti të vonë kundër Sporting Kansas City; Petar Musa shënoi dy herë dhe dha asist për Logan Farrington, ndërsa Taylor Calheira realizoi një dopietë për SKC — dhe Musa u barazua në krye të klasifikimit të goleadorëve me Lionel Messin, me nga 18 gola secili.
St. Louis CITY arriti një kthesë të fortë në Vancouver, duke fituar pas një barazimi të hershëm të ‘Caps’ dhe shënuar tre gola përpara pushimit; Tomas Totland dhe Conrad Wallem kontribuan secili me një gol dhe një asist, ndërsa Simon Becher shënoi për të shtrirë serinë e tij të golave. CITY vazhdojnë pa humbje në 13 ndeshjet e fundit të kampionatit, dhe zëvendësimet Rafael Navarro e Damion Downs debutuan gjatë takimit. Në Miami, një ndeshje e ndalur nga stuhitë solli një barazim 2-2 me Atlanta United; Breel Embolo realizoi penalltinë vendimtare për Atlanta, ndërsa Miguel Almirón pati një penallti të mohuar nga Dayne St. Clair. Ndeshja përfundoi me disa përplasje në fund, pasi Inter Miami iu afrua fitores me një shtytje të fundit nga Lionel Messi që u bllokua nga Júnior Alonso. Në Orlando, Antoine Griezmann vendosi fitoren 1-0 kundër San Diego FC, duke arritur golin e pestë në tetë paraqitje me klubin.
Rreth ndeshjeve të tjera, Real Salt Lake dhe LAFC patën një barazim 2-2, ku DeAndre Yedlin ndaloi një gol të mundshëm në fund, ndërsa Columbus Crew fitoi 3-0 ndaj Colorado me një gol të bukur trivela nga Gonzalo Tapia, i cili regjistroi edhe një asist. Siç raporton mlssoccer, kjo xhiro la pas vetes shumë momente vendimtare dhe theksoi se gara për vendet e kupa-ndeshjeve po bëhet gjithnjë e më e nxehtë.
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