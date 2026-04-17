“Soni shkon në club, unë në festivale”, Jonida Maliqi: Kemi arsimim dhe jetesë të ndryshme, ka harruar fitoret e mia
Përplasjet mes dy këngëtareve, Jonida Maliqi dhe Soni Malaj u bënë të dukshme në Ferma Vip .
Në rrjet, u aludua se mes tyre ka inate të vjetra, por nga ana e tyre është mohuar.
Këngëtarja Jonida Maliqi ka qenë konsistente në qëndrimet e saj, duke mos dashur t’i japë shumë zë raportit të tyre, por kur ka dalë nfa ferma, ka parë reagimet e Sonit brenda fermës.
Jonida tha se Soni ka harruar fitoret e saj në kompeticione të ndryshme, teksa shton se mes tyre ka një diferencë, si në arsim dhe mënyrën e jetesës, ashtu edhe në zhvillimin e karrierës.
“Unë vendos që kur i sqaroj gjërat, i lë në shtëpi dhe nuk i komentoj.I pash edhe komentet e saj. Vlerësova të qenurit kolege. Ne jemi rritur ndryshe, kemi arsim ndryshe. Edhe karrierën e kemi ndryshe. Qasje kemi pasur vetëm në kompeticione ku unë kam triumfuar, por Soni i ka harruar ato dhe mban mend vetëm veshjen firmato. Ëkto tema e zvogëlojnë një individ, nuk e zmadhojnë”, tha Jonida.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.