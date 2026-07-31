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Kosova

Sot mot përvëlues, temperaturat deri në 38 gradë

https://omg10.com/4/11463930
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Instituti Hidrometeorologjik bën të ditur se sot do të mbajë mot me diell dhe i nxehtë, me temperatura të larta në pjesën më të madhe të territorit.

IHK njofton se temperaturat minimale do të lëvizin ndërmjet 13 dhe 16 gradë Celsius, ndërkaq ato maksimale nga 30 deri në 38 gradë.

Era do të fryjë e dobët deri mesatare nga drejtimet perëndimore dhe veriperëndimore, me shpejtësi 1–6 m/s. /Telegrafi/

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