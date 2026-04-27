SPAK 2025: Braho para KLP-së raporton bilancin, nisin rekrutimet në BKH
Në mbledhjen e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, e zhvilluar të hënën më 27 prill, kreu i SPAK Klodian Braho prezantoi përmbledhtas aktivitetin e strukturës për vitin 2025, në periudhën kur institucionin e drejtoi Altin Dumani. Ai bëri të ditura shifra kryesore: janë regjistruar 870 procedime penale, me vendime fajësie që përbëjnë rreth 87% të tyre; masat e sigurimit “arrest me burg” shënuan një rënie prej rreth 53,4% krahasuar me 2024. Për veprat e korrupsionit, arresti në burg përbën rreth 3,45% të personave nën hetim (nga rreth 5% në 2024), ndërsa për krimin e organizuar kjo masë zë 21,4% të rasteve (kundrejt rreth 31% një vit më parë). Braho raportoi gjithashtu ulje të çështjeve të krimit të organizuar (nga 101 në 2024 në 74 në 2025), por një rritje të lehtë të hetimeve të përfunduara (nga 58 në 60).
Sipas TV Klan, drejtuesi i SPAK theksoi se krimet e lidhura me grupet e strukturuara kriminale mbeten me riskin më të lartë (54%), ndjekur nga terrorizmi (12%), mashtrimi kompjuterik (4,5%) dhe trafiku i qenieve njerëzore (1,4%). Ai njoftoi gjithashtu se janë konfiskuar rreth 100,000 euro dhe se gjatë vitit janë punuar 6 skuadra të përbashkëta hetimore në koordinim me autoritete të huaja. Braho raportoi se ka pasur një rritje prej 70% të çështjeve të referuara nga Policia e Shtetit dhe se ankimimet në Gjykatën e Posaçme AntiKorrupsion janë ulur ndjeshëm.
Në lidhje me stafin, Braho vlerësoi se 20 prokurorë aktualisht janë të mjaftueshëm për funksionimin, por ritmet e punës mbeten të larta dhe pritet rritje e volumit. Ai njoftoi se këtë vit do të nisë rekrutimi i 40 hetuesve të rinj në Byroën Kombëtare të Hetimit dhe se është përmbyllur procesi i kandidimit për 10 policë gjyqësorë, me hapje vakancash të tjera për forcimin e kapaciteteve hetimore.
Braho komentoi edhe nivelin e lartë të masave të pakryer, që sipas raportit arrijnë 71,1%: ai shpjegoi se një pjesë e masave nuk ekzekutohen sepse personat nën hetim shmangen ose janë në kushte që e lehtësojnë këtë, dhe riformuloi mungesën e strukturave të specializuara të SPAK për ekzekutimin e vendimeve të sigurisë. Ai raportoi gjithashtu sekuestrimin e 2,4 milionë eurove në kriptovaluta dhe vuri në dukje problemet e administrimit të këtyre aseteve, duke kërkuar më shumë kompetenca ligjore për Agjencinë e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe Konfiskuara.
Në fushën operative, Braho theksoi se telefonat celularë përbëjnë deri në 75% të provave dhe janë thelbësorë në hetime. Për uljen e çështjeve të mbartura ka një strategji që nis në shtator 2025, me objektiva dhe afate përmbushjeje (30 qershor dhe fundi i dhjetorit 2026) dhe një komision mbikëqyrës. Ai vuri në dukje se eksperienca e prokurorit ndikon në ritmin e punës dhe se proceset gjyqësore varen nga vendimet e gjykatave. Braho nënvizoi gjithashtu nevojën për rregullime juridike pas vendimit të Gjykatës Kushtetuese për marrjen e të dhënave nga pajisjet celulare dhe për krijimin e këshilltarëve ligjorë për prokurorët.
Sa i përket luftës kundër pastrimit të parave, Braho tha se SPAK ndërhyn kur fenomeni lidhet me vepra të tjera penale; ky institucion ka një njësi speciale për hetime financiare me rreth 16 persona dhe po forcon kapacitetet teknike për zbulimin e kriptomonedhave, duke bashkëpunuar me autoritete të huaja dhe duke trajnuar hetuesit e BKH-së. Në përfundim, raporton TV Klan, Braho përsëriti angazhimin për paanshmëri, integritet dhe vijim të luftës së përditshme kundër korrupsionit e krimit të organizuar.
