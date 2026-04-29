S&P 500 7,139 ▼0.49%
DOW 49,142 ▼0.05%
NASDAQ 24,664 ▼0.9%
NAFTA 103.52 ▲3.59%
ARI 4,573 ▼0.78%
EUR/USD 1.1708 EUR/GBP 0.8666 EUR/CHF 0.9243 EUR/ALL 95.5547 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3951 EUR/TRY 52.8134 EUR/JPY 186.82 EUR/CAD 1.6010
GJKKO rrëzon kërkesën e Veliajt për pezullimin e afateve të paraburgimit SPAK urdhëron kontrolle dhe sekuestrime në hetimet për Belinda Ballukun Mexhiti: Dera për Selën është hapur, po shqyrtohet mundësia e përfshirjes në qeveri U plagos para 10 muajsh, largohet plumbi nga mushkëria e një 28 vjeçari në QKUK Pranon fajësinë për sulm ndaj KFOR-it, Sllobodan Radenkoviq dënohet me 2 vjet burgim dhe 15 mijë euro gjobë
SPAK urdhëron kontrolle dhe sekuestrime në hetimet për Belinda Ballukun

SPAK ka nisur një valë kontrollesh të reja në kuadër të hetimit për dosjen e Belinda Ballukut. Ajo figuron si e pandehur për parregullsi në tenderin e Tunelit të Llogarës dhe po hetohet gjithashtu për shkelje lidhur me shtatë lotet e Unazës së Madhe.

Sipas shqiptarja, me vendim të gjyqtarit të hetimeve paraprake Erion Çela janë miratuar të paktën 15 kontrolle, përfshirë edhe në banesa të familjarëve të ish-zëvendëskryeministres. Mes tyre është kryer kontroll në banesën e Mired Recit, djalit të tezës së Ballukut, si dhe në ambiente të lidhura me persona të tjerë që po verifikohen për pasuri dhe lidhje biznesi.

Hetimi ka fokusuar verifikime mbi shoqëri ku përmenden personat e hetuar: Mired Reci rezulton ortak me 50% të aksioneve në XL Market (aktualisht me status të pezulluar në Qendrën Kombëtare të Biznesit), ndërsa 50% i zotëron Meland Qirko, i cili cilësohet si kunat i ish-zëvendëskryeministres. Të dy rezultojnë edhe bashkëpronarë në shoqërinë Hippo Tregu Elektrik, po ashtu me status të pezulluar. Për nevojat e hetimit, prokurorët kanë dërguar letërporosi jashtë vendit për të siguruar informacion të mëtejshëm, dhe gjatë kontrolleve janë sekuestruar celularë dhe dokumente që potencialisht lidhen me çështjen.

Hetimet vazhdojnë ndërsa organet e akuzuara po punojnë për të dokumentuar lidhjet dhe lëvizjet financiare të subjekteve të përfshira, raporton shqiptarja.

Lexo Gjithashtu