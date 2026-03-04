Spanja, një aleate e tmerrshme’/ Sanchez i përgjigjet Trump: Kërcënimi s’prodhon asgjë, respekto marrëveshjet
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka shfryrë tërbimin e tij kundër Spanjës, duke e cilësuar atë një aleate “e tmerrshme”, teksa kjo e fundit ndaloi përdorimin e bazave të saj ushtarake gjatë ofensivën ushtarake kundër Iranit. “Ne do të ndërpresim të gjithë tregtinë me Spanjën”, deklaroi republikani gjatë një takimi me kancelarin gjerman Friedrich Merz në Zyrën Ovale.
Një orë më vonë, qeveria spanjolle u përgjigj, duke i kujtuar Trump se politika tregtare përcaktohet nga BE-ja, jo nga Spanja, dhe për këtë arsye një ndarje me një vend të vetëm nuk është e mundur. Qeveria gjithashtu riafirmoi statusin e Spanjës si një partner i besueshëm, në kundërshtim me pretendimet e Trump.
“Spanja është një anëtare kyçe e NATO-s, duke përmbushur angazhimet e saj dhe duke dhënë një kontribut të rëndësishëm në mbrojtjen e territorit evropian. Është gjithashtu një forcë e madhe eksportuese brenda BE-së dhe një partner tregtar i besueshëm për 195 vende në të gjithë botën, përfshirë SHBA-në, me të cilën ne mbajmë një marrëdhënie tregtare afatgjatë dhe reciprokisht të dobishme. Nëse administrata amerikane dëshiron të rishikojë këtë marrëdhënie, duhet ta bëjë këtë duke respektuar autonominë e kompanive private, të drejtën ndërkombëtare dhe marrëveshjet dypalëshe midis Bashkimit Evropian dhe SHBA-së”, përfundoi deklarata nga La Moncloa (zyra e Kryeministrit). Me fjalë të tjera, nëse Trump dëshiron të ndryshojë politikën tregtare me Spanjën, ai së pari do të duhet të kalojë përmes BE-së. Qeveria mbetet shpresëplotë se ky kërcënim në fund të fundit nuk do të japë asgjë, si kërcënimet e mëparshme të bëra nga presidenti i SHBA-së në lidhje me tarifat ndaj Spanjës.
Deklarata merr gjithashtu një ton të vendosur, me qeverinë që e bën të qartë se Spanja mund t’i rezistojë një bllokade amerikane, një vend me të cilin ka një bilanc pozitiv tregtar – duke blerë më shumë sesa shet – diçka që nuk ndodh me partnerët e tjerë evropianë.
“Vendi ynë ka burimet e nevojshme për të përmbajtur ndikimet e mundshme, për të ndihmuar sektorët që mund të preken dhe për të diversifikuar zinxhirët e furnizimit. Sidoqoftë, qëllimi i qeverisë spanjolle është dhe gjithmonë do të jetë të punojë për tregti të lirë dhe bashkëpunim ekonomik midis vendeve, bazuar në respektin e ndërsjellë dhe pajtueshmërinë me të drejtën ndërkombëtare. Sepse ajo që publiku kërkon dhe meriton është më shumë prosperitet, jo më shumë probleme”, përfundon teksti, të cilin ekipi i Sánchez e ka shqyrtuar me kujdes, duke pasur parasysh seriozitetin e situatës.
Pak para shpërthimit të Trump, Ministri i Jashtëm José Manuel Albares kishte lënë të kuptohet se qeveria nuk priste ndonjë hakmarrje për refuzimin e përdorimit të bazave, por në fund, duket se hakmarrja mund të jetë vërtet e afërt. Megjithatë, qeveria spanjolle dëshiron të presë dhe të shohë se çfarë do të nënkuptojë në të vërtetë ky mesazh i ashpër nga presidenti i SHBA-së, pasi ai më parë ka bërë kërcënime të ngjashme në lidhje me breshërinë e tarifave që do t’i vendoste Spanjës për mospajtimin e saj për të rritur shpenzimet e mbrojtjes në 5%.
Është e njohur që administrata republikane dhe qeveria socialiste nuk shkojnë mirë me njëra-tjetrën. Gjatë 13 muajve të tij në detyrë, presidenti amerikan ka grumbulluar pakënaqësi kundër një vendi evropian që ka guxuar ta pyesë për shpenzimet e mbrojtjes së NATO-s, luftën në Gaza dhe tani, përdorimin e bazave ajrore Rota dhe Morón për operacione në Iran./ El Pais.