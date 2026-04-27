Statistika të pazakonta/ Çdo ndeshje fiton pritësi, trend i fortë në Vllaznia-Elbasani
Në prag të përballjes së katërt mes Vllaznisë dhe Elbasanit këtë sezon, statistikat tregojnë një trend të qartë dhe të pazakontë: mes dy ekipeve nuk është regjistruar asnjë barazim, ndërsa skuadra vendase ka fituar çdo herë.
Kjo tregon se avantazhi i fushës ka peshë të madhe dhe se çdo takim ka sjellë rezultatin maksimal për ekipin pritës. Në fazën e parë, Vllaznia fitoi 1-0 në Shkodër, me golin e Jagos. Ndeshja përfundoi me epërsinë minimale, duke bërë që tri pikët të shkonin në tabelën e shkodranëve.
Në fazën e dytë, Elbasani ktheu rezultatin në 1-0 në stadiumin e vet, falë golit të Tsague. Kjo fitore i dha verdhebluve tre pikët e radhës dhe tregoi se edhe ata mund të përfitojnë nga fusha e tyre. e tretë riktheu Vllazninë në Shkodër, ku shkodranët triumfuan 2-1. Golat e Balajt dhe Dodajt i dhanë avantazhin vendasve, ndërsa Boje realizoi për Elbasanin. Me këtë fitore, Vllaznia përforcoi statistikat e saj: gjithmonë fituese në ndeshjet si pritëse dhe pa asnjë barazim të regjistruar kundër Elbasanit këtë sezon. Në total, tre përballjet e mëparshme kanë prodhuar tre fitore për vendasit dhe një mesatare goli që reflekton takime të ngushta: 1-0, 0-1, 2-1.
Kjo tregon se ndeshjet mes dy ekipeve kanë qenë të balancuara sa i përket golave, por rezultatet finale gjithmonë kanë favorizuar skuadrën pritëse. Sfida e kësaj të hëne pritet të vendosë nëse kjo traditë do të vazhdojë. Një fitore tjetër e vendasve do të bënte kalimin e tyre në klasifikim ndaj Vllaznisë. Ndërsa një barazim ose fitore e mysafirëve do të thyejë statistikat ekzistuese dhe mund të ndikojë ndjeshëm në renditjen për kreun e Superiores.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.