Sterilizimi, avokatët e Beqajt: Procesi ka dalë nga shinat kushtetuese, do kërkojmë pushimin e çështjes
Avokatët e ish-ministrit të Shëndetësisë, Ilir Beqaj mbajtën të shtunën një konference për shtyp lidhur me ato që i cilësojnë shkeljet procedurale në çështjen e sterilizimit.
Mbrojtësit ligjorë të ish-ministrit u shprehën se procesi ndaj Beqajt ka dalë nga shinat procedurale dhe kushtetuese, ndaj seancën e radhës do kërkojnë pushimin e çështjes.
“Në seancën e radhës gjyqësore të datës 28.04.2026, që do të zhvillohet para trupës së dytë gjyqësore të shqyrtimit të çështjes në themel, ne, si mbrojtje e Z. Ilir Beqaj, do të parashtrojmë kërkesën për pushimin e çështjes, duke argumentuar se, në rastin konkret, jemi përballë një situate ekstraprocedurale, ku akuza ndaj Z. Ilir Beqaj për veprat penale “Vjedhja e kryer duke shpërdoruar detyrën”, “Grupi i strukturuar kriminal” dhe “Kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminal” nuk është formësuar nga Prokuroria, por nga Gjykata, ndërkohë që Gjykata nuk mund të shqyrtojë akuza të formësuara prej saj, pasi një situatë e tillë cenon në mënyrë të drejtpërdrejtë parimin e paanshmërisë dhe strukturën akuzuese të procesit penal, aq më tepër kur vendimi që i materializon këto akuza është proceduralisht i paankimueshëm.
Në mendimin tonë, neni 332/d, pika 3, i Kodit të Procedurës Penale nuk mund të interpretohet deri në atë pikë sa të pranojë që korrigjimi dhe saktësimi i cilësimit juridik të fakteve të bëhet nga Gjyqtari i seancës paraprake dhe jo nga Prokurori i çështjes.
Një interpretim i tillë do të çonte në një transformim të rolit të gjykatës nga organ gjykues në organ akuze, duke përmbysur strukturën themelore të procesit penal.
Për më tepër, një situatë e tillë cenon drejtpërdrejt nenin 6 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, pasi i pandehuri nuk informohet në mënyrë të qartë dhe të detajuar për natyrën dhe shkakun e akuzës ndaj tij nëpërmjet një akti formal të prokurorisë.
Për këto arsye, në seancën e radhës gjyqësore të datës 28.04.2026, ne do të kërkojmë pushimin e çështjes, pasi, në mungesë të një akuze të vlefshme të ngritur nga prokuroria, procesi penal është i privuar nga baza ligjore mbi të cilën mund të zhvillohet dhe, për rrjedhojë, nuk mund të vijojë. Në këto kushte, pushimi i çështjes nuk paraqet një opsion procedural, por një pasojë të pashmangshme juridike”, thanë mes të tjerash avokatët.
