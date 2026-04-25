S&P 500 7,165 ▲0.8%
DOW 49,231 ▼0.16%
NASDAQ 24,837 ▲1.63%
NAFTA 94.40 ▼1.51%
ARI 4,741 ▲0.36%
EUR/USD 1.1710 EUR/GBP 0.8672 EUR/CHF 0.9199 EUR/ALL 95.5090 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4423 EUR/TRY 52.7284 EUR/JPY 186.75 EUR/CAD 1.6013
BTC $77,802 ▲ +0.07% ETH $2,320 ▲ +0.08% XRP $1.4354 ▲ +0.24% SOL $86.6100 ▲ +1%
BDI: Të ndalen punimet në objektin e destinuar për kazino pranë varrezave në Bllacë, kërkojmë hetim institucional Kurti deklarohet pas ofertës për PDK-në e LDK-në për president: Po i presim tre emra të personaliteteve unifikuese Oferta e LVV-së për president, Hamza: Për PDK-në kjo çështje është e mbyllur, aspak nuk është serioze Haradinaj thotë se oferta e LVV-së për president është e vonuar E kishte kthyer banesën në laborator droge, arrestohet 53-vjeçari nga RMV, në hetim 2 bashkëpunëtorët
Kronika

Sterilizimi, avokatët e Beqajt: Procesi ka dalë nga shinat kushtetuese, do kërkojmë pushimin e çështjes

· 3 min lexim

Avokatët e ish-ministrit të Shëndetësisë, Ilir Beqaj mbajtën të shtunën një konference për shtyp lidhur me ato që i cilësojnë shkeljet procedurale në çështjen e sterilizimit.

Mbrojtësit ligjorë të ish-ministrit u shprehën se procesi ndaj Beqajt ka dalë nga shinat procedurale dhe kushtetuese, ndaj seancën e radhës do kërkojnë pushimin e çështjes.

“Në seancën e radhës gjyqësore të datës 28.04.2026, që do të zhvillohet para trupës së dytë gjyqësore të shqyrtimit të çështjes në themel, ne, si mbrojtje e Z. Ilir Beqaj, do të parashtrojmë kërkesën për pushimin e çështjes, duke argumentuar se, në rastin konkret, jemi përballë një situate ekstraprocedurale, ku akuza ndaj Z. Ilir Beqaj për veprat penale “Vjedhja e kryer duke shpërdoruar detyrën”, “Grupi i strukturuar kriminal” dhe “Kryerja e veprave penale nga organizata kriminale dhe grupi i strukturuar kriminal” nuk është formësuar nga Prokuroria, por nga Gjykata, ndërkohë që Gjykata nuk mund të shqyrtojë akuza të formësuara prej saj, pasi një situatë e tillë cenon në mënyrë të drejtpërdrejtë parimin e paanshmërisë dhe strukturën akuzuese të procesit penal, aq më tepër kur vendimi që i materializon këto akuza është proceduralisht i paankimueshëm.

Në mendimin tonë, neni 332/d, pika 3, i Kodit të Procedurës Penale nuk mund të interpretohet deri në atë pikë sa të pranojë që korrigjimi dhe saktësimi i cilësimit juridik të fakteve të bëhet nga Gjyqtari i seancës paraprake dhe jo nga Prokurori i çështjes.

Një interpretim i tillë do të çonte në një transformim të rolit të gjykatës nga organ gjykues në organ akuze, duke përmbysur strukturën themelore të procesit penal.

Për më tepër, një situatë e tillë cenon drejtpërdrejt nenin 6 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut, pasi i pandehuri nuk informohet në mënyrë të qartë dhe të detajuar për natyrën dhe shkakun e akuzës ndaj tij nëpërmjet një akti formal të prokurorisë.

Për këto arsye, në seancën e radhës gjyqësore të datës 28.04.2026, ne do të kërkojmë pushimin e çështjes, pasi, në mungesë të një akuze të vlefshme të ngritur nga prokuroria, procesi penal është i privuar nga baza ligjore mbi të cilën mund të zhvillohet dhe, për rrjedhojë, nuk mund të vijojë. Në këto kushte, pushimi i çështjes nuk paraqet një opsion procedural, por një pasojë të pashmangshme juridike”, thanë mes të tjerash avokatët.

