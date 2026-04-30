🌤️
Tiranë 11°C · Kryesisht kthjellët 30 April 2026
S&P 500 7,136 ▼0.04%
DOW 48,862 ▼0.57%
NASDAQ 24,673 ▲0.04%
NAFTA 109.47 ▲2.42%
ARI 4,565 ▲0.08%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1695 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 95.5477 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3827 EUR/TRY 52.7716 EUR/JPY 187.17 EUR/CAD 1.5989
₿ CRYPTO
BTC $75,791 ▼ -1.5% ETH $2,250 ▼ -2.65% XRP $1.3682 ▼ -1.46% SOL $82.8400 ▼ -2.08%
30 Apr 2026
Breaking
Menu
Ekonomia

Strategjia e Transportit 2030: Rreth 20% e rrugëve do të tarifohen, PPP-të mbeten në fokus

· 2 min lexim

Qeveria synon që brenda vitit 2030 rreth 20% e rrjetit rrugor të përfshihet në skema të tarifimit elektronik, si pjesë e strategjisë sektoriale të transportit dhe planit të veprimit. Dokumenti vë theksin në zgjerimin e Sistemeve Inteligjente të Transportit (SIT) në korridoret TEN‑T, duke përfshirë menaxhimin në kohë reale të trafikut, monitorimin e aseteve dhe informimin e udhëtarëve, si dhe zhvillimin e biletimit digjital për transportin ndërqytetas.

Raporton monitor se strategjia parashikon krijimin e kornizës ligjore dhe teknike për tarifimin digjital të rrugëve në përputhje me standardet evropiane, si Direktiva Eurovignette dhe Shërbimi Europian Elektronik i Tarifimit Rrugor (EETS). Dokumenti thekson gjithashtu vazhdimin e përdorimit të partneriteteve publike‑private dhe koncesioneve si instrumente për mobilizimin e investimeve private dhe përshpejtimin e zbatimit të projekteve. Ndër nismat e përmendura janë krijimi i Entit Kombëtar të Operimit Rrugor (EKORR) për menaxhimin e segmenteve me pagesë dhe shfaqja e operatorëve privatë si “Mob AI” për shërbime digitale të transportit. Aktualisht disa segmente janë të tarifuara, përfshirë Rrugën e Kombit, aksin Thumanë–Kashar dhe tunelin e Llogarasë, ku pritet të aplikohen tarifa sezoniere.

Strategjia parashikon pilotime të e‑tolling në segmente me trafik të lartë të rrjetit TEN‑T, pas ngritjes së infrastrukturës përkatëse, dhe propozon themelimin e një fondi të veçantë nga pagesat e përdoruesve dhe tarifat e karikimit të mjeteve elektrike për financimin e mirëmbajtjes së rrugëve. Synohet gjithashtu integrimi më i mirë i shërbimeve përmes biletimit digjital, rritja e transparencës në arkëtime dhe përmirësimi i efikasitetit në administrimin e tarifave.

Në përmbledhje, dokumenti tenton të ndërthurë investimet private me përgjegjësinë publike për të përshpejtuar projektet dhe për të ruajtur qëndrueshmërinë fiskale, pa hequr dorë nga përdorimi i PPP‑ve dhe koncesioneve si mjete komplementare. Sipas monitor, zbatimi i masave varet nga ngritja e infrastrukturës teknike dhe harmonizimi me standardet europiane.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

