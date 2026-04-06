Suedi .mbi 30 000 familje pa energji elektrike për shkak të stuhisë
Më shumë se 30.000 familje u raportuan pa energji elektrike të hënën në mëngjes, ndërsa Stuhia Dave goditi Suedinë jugore dhe perëndimore gjatë fundjavës, sipas mediave lokale.
Më shumë se 30.000 familje mbeten pa energji elektrike, ndërsa erërat e forta thuhet se po vonojnë punimet e riparimit, thanë burime lokale për transmetuesin SVT.
Stuhia shkaktoi gjithashtu ndërprerje të konsiderueshme të trafikut, pasi Administrata Suedeze e Transportit raportoi “një situatë shumë stresuese” gjatë natës dhe të dielën.
Norvegjia Jugore u godit gjithashtu nga stuhia, duke bërë që mbi 2.000 familje të mbeteshin pa energji elektrike herët të hënën, ndërsa çoi në anulime të trenave dhe fluturimeve të dielën. /os/
