☀️
Tiranë 22°C · Kthjellët 07 April 2026
S&P 500 6,612 ▲0.44%
DOW 46,670 ▲0.36%
NASDAQ 21,996 ▲0.54%
NAFTA 115.53 ▲2.78%
ARI 4,678 ▼0.13%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1544 EUR/GBP 0.8723 EUR/CHF 0.9214 EUR/ALL 95.9465 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3910 EUR/TRY 51.4600 EUR/JPY 184.27 EUR/CAD 1.6063
₿ CRYPTO
BTC $68,416 ▼ -1.42% ETH $2,087 ▼ -2.7% XRP $1.3092 ▼ -2.55% SOL $79.1100 ▼ -3.89%
S&P 500 6,612 ▲0.44 % DOW 46,670 ▲0.36 % NASDAQ 21,996 ▲0.54 % NAFTA 115.53 ▲2.78 % ARI 4,678 ▼0.13 % S&P 500 6,612 ▲0.44 % DOW 46,670 ▲0.36 % NASDAQ 21,996 ▲0.54 % NAFTA 115.53 ▲2.78 % ARI 4,678 ▼0.13 %
EUR/USD 1.1544 EUR/GBP 0.8723 EUR/CHF 0.9214 EUR/ALL 95.9465 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3910 EUR/TRY 51.4600 EUR/JPY 184.27 EUR/CAD 1.6063 EUR/USD 1.1544 EUR/GBP 0.8723 EUR/CHF 0.9214 EUR/ALL 95.9465 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3910 EUR/TRY 51.4600 EUR/JPY 184.27 EUR/CAD 1.6063
07 Apr 2026
Breaking
Trump paralajmëron zhvillime dramatike: “Një qytetërim i tërë mund të shuhet sonte” Protesta e studentëve, kryeministri i RMV akuza partive shqiptare: Po tentojnë të destabilizojnë vendin Po shëtiste me gjyshen në Vlorë, 4-vjeçarja sulmohet nga pitbulli, dërgohet me urgjencë në spital Policia e Tiranës bën bilancin e 24 orëve: 6 të arrestuar, 3 të shpallur në kërkim dhe dhjetëra procedime penale Forcohet kuadri ligjor kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit
Menu
Rajoni

Sulm me armë pranë konsullatës izraelite në Stamboll

Dy oficerë policie u plagosën gjithashtu në incidentin me armë zjarri pranë konsullatës izraelite

· 2 min lexim
Një burrë mban një armë, pasi u dëgjuan të shtëna pranë ndërtesës që strehon konsullatën izraelite, sipas një dëshmitari, në Stamboll, më 7 prill 2026 [Murad Sezer/Reuters].

Tre persona kanë humbur jetën dhe dy oficerë policie janë plagosur në një incident me armë zjarri pranë ndërtesës që strehon konsullatën izraelite në Stamboll, sipas raportimeve të mediave turke.

Pamjet video të publikuara nga Reuters tregojnë një polic që nxjerr armën dhe kërkon strehim ndërsa dëgjohen të shtëna. Një person është parë i mbuluar me gjak në vendngjarje.

Sipas gazetares Sinem Koseoglu nga Al Jazeera, tre persona ishin të përfshirë në sulm dhe janë “neutralizuar” nga policia turke.

Zona ku ndodhet ndërtesa e konsullatës është shumë e populluar dhe përfshin shumë biznese, përfshirë kompani ndërkombëtare, me “mijëra” njerëz që punojnë aty pranë, theksoi Koseoglu. Konsullata izraelite ndodhet në katin e shtatë të një ndërtese të lartë në atë zonë.

Një dëshmitar okular, sipas raportimit të saj, ka treguar se po pinte cigare me një koleg kur tre persona mbërritën me makinë dhe tentuan të hapnin zjarr, por u kundërpërgjigjën nga forcat e sigurisë.

Raportohet gjithashtu se në këtë konsullatë nuk shërbejnë diplomatë izraelitë, ashtu si edhe në ambasadën izraelite në Ankara. Kjo do të thotë se pjesa më e madhe e stafit përbëhet nga punonjës lokalë.

Deri më tani nuk ka informacione të qarta mbi identitetin apo motivet e sulmuesve.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

