Sulm me armë pranë konsullatës izraelite në Stamboll
Dy oficerë policie u plagosën gjithashtu në incidentin me armë zjarri pranë konsullatës izraelite
Tre persona kanë humbur jetën dhe dy oficerë policie janë plagosur në një incident me armë zjarri pranë ndërtesës që strehon konsullatën izraelite në Stamboll, sipas raportimeve të mediave turke.
Pamjet video të publikuara nga Reuters tregojnë një polic që nxjerr armën dhe kërkon strehim ndërsa dëgjohen të shtëna. Një person është parë i mbuluar me gjak në vendngjarje.
Sipas gazetares Sinem Koseoglu nga Al Jazeera, tre persona ishin të përfshirë në sulm dhe janë “neutralizuar” nga policia turke.
Zona ku ndodhet ndërtesa e konsullatës është shumë e populluar dhe përfshin shumë biznese, përfshirë kompani ndërkombëtare, me “mijëra” njerëz që punojnë aty pranë, theksoi Koseoglu. Konsullata izraelite ndodhet në katin e shtatë të një ndërtese të lartë në atë zonë.
Një dëshmitar okular, sipas raportimit të saj, ka treguar se po pinte cigare me një koleg kur tre persona mbërritën me makinë dhe tentuan të hapnin zjarr, por u kundërpërgjigjën nga forcat e sigurisë.
Raportohet gjithashtu se në këtë konsullatë nuk shërbejnë diplomatë izraelitë, ashtu si edhe në ambasadën izraelite në Ankara. Kjo do të thotë se pjesa më e madhe e stafit përbëhet nga punonjës lokalë.
Deri më tani nuk ka informacione të qarta mbi identitetin apo motivet e sulmuesve.
