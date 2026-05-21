Sulmohet me sende të forta kreu i AKU-së në Shkodër
21 maj 2026 – Është goditur me sende të forta drejtori i Autoritetit Kombëtar të Ushqimit (AKU) në Shkodër, Ramir Haderi.
Gazetarja e Klan News, Emi Kalaja, bën me dije se ai ka marrë plagë në kokë dhe trup, ndërsa policia njofton se ai është sulmuar nga një person, ende i paidentifikuar.
“Rreth orës 21:30, në Spitalin Rajonal Shkodër është paraqitur për ndihmë mjekësore shtetasi R. H., me detyrë drejtor i AKU-së Shkodër, i cili ka deklaruar se në lagjen “Fahri Ramadani” është goditur me sende të forta nga një shtetas ende i paidentifikuar. Grupi hetimor nën drejtimin e Prokurorisë, po punon për sqarimin e rrethanave të rastit, identifikimin dhe kapjen e autorit”, thuhet në njoftimin e bluve.
Më poshtë, pamje nga vendi i ngjarjes:
Priten më shumë detaje në vijim…
