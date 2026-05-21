Goditet me sende të forta kreu i AKU Shkodër, Ramir Haderi! Policia në vendngjarje (VIDEO)
Drejtori i AKU-së në Shkodër, Ramir Haderi, është dhunuar mbrëmjen e kësaj të enjteje në qytetin e Shkodrës. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 21:30 në lagjen “Fahri Ramadani” (Rus), teksa Haderi po kthehej për në banesë.Sipas informacioneve paraprake, ai është goditur me sende të forta nga një person ende i paidentifikuar, duke pësuar dëmtime në pjesën e vetullës.
Pas ngjarjes, Haderi është paraqitur në Spitalin Rajonal të Shkodrës, ku po i nënshtrohet ekzaminimeve mjekësore, përfshirë edhe skanerin, për të përcaktuar gjendjen e tij shëndetësore.Burime paraprake bëjnë me dije se drejtori i AKU-së ndodhet jashtë rrezikut për jetën.
Ndërkohë, policia ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes dhe identifikimin e autorit.Në njoftimin paraprak, policia bën me dije:“Rreth orës 21:30, në Spitalin Rajonal Shkodër është paraqitur për ndihmë mjekësore shtetasi R. H., me detyrë drejtor i AKU-së Shkodër, i cili ka deklaruar se në lagjen ‘Fahri Ramadani’ është goditur me sende të forta nga një shtetas ende i paidentifikuar.Grupi hetimor nën drejtimin e Prokurorisë po punon për sqarimin e rrethanave të rastit, identifikimin dhe kapjen e autorit.”
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.