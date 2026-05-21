Incidenti Lushtaku-Mehani, Hamza: Nga kushdo qoftë, asnjë formë e dhunës nuk është e pranueshme
Kreu i Partisë Demokratike të Kosovës, Bedri Hamza, ka komentuar pretendimet për një incident fizik në Skenderaj para disa ditësh, ku përfaqësues të Lëvizjes Vetëvendosje kanë deklaruar se janë sulmuar nga kryetari i Komunës, Sami Lushtaku, dhe persona të tjerë.
Duke folur në Debat Plus, Hamza ka thënë se çdo formë e dhunës është e papranueshme, pavarësisht se nga kush vjen, por sipas tij, debati nuk duhet të kufizohet vetëm te pasojat e incidentit.
“Dhunë është e dënueshme. Nga kushdo qoftë, asnjë formë e dhunës nuk është e pranueshme. Mirëpo këtë rast po flasim për pasojën. Nuk po flasim për shkakun. Duhet me u marrrë edhe me pasojnë, por nëse nuk e ndal shkakun edhe brumin e problemit, problemi mund të ndodh prapë. Ne duhet me ardh te brumi, te shkaku që çon të këto situata. Një gjuhë sulmuese, linçuese, denigruese, pa filtra ndaj çdo kujt që nuk është me ty”, ka thënë Hamza.
