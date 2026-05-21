“Pse u pickove”, debat mes Kokës dhe Manjanit: Opozita është shumë e dobët
Juristi Ylli Manjani dhe gazetari Bledian Koka të ftuar këtë të enjte në emisionin “Now” me Erla Mëhillin në Euronews Albania kanë folur lidhur me opozitën teksa pati edhe një debat mes tyre. Manjani gjatë fjalës së tij u shpreh se opozita është shumë e dobët dhe nuk arrin dot të fitojë zgjedhjet duke shtuar se edhe një person në kërkim bën më shumë vota se PD.
“Po përpiqem të them që narrativa me mundësinë politike nuk përputhen fare. Janë dy gjëra krejt të ndryshme dhe kjo opozitë ka ardhur në degradim gjithmonë e më shumë, duke treguar se është më e paaftë dhe sesa një person që dyshohet për krimet, një person kërkim i cili bën më shumë vota se PD-ja.
Kjo është ajo që po përpiqem të them dhe ti nuk mund të quravësh që m’i mori votat ai. S’ke takat të marrësh vota, s’bën për atë punë. Fare thjeshtë. Nuk të ndihmon Europa ty, as IBAR-i, as Amerika, as SPAK, as njeri. Ti nuk mund të kërkosh largimin e kundërshtarit me të tjerë”, tha ai ndër të tjera.
Kjo deklaratë solli debat, teksa Koka u shpreh se opozita nuk është bandë kriminale dhe se refuzon mendimin që një parti politike të kthehet në një bandë kriminale për të fituar zgjedhjet. Sipas tij opozita është më e dobët se një bandë kriminale pasi ato janë aleate me partinë në pushtet.
“Ti po thua këtë gjë, që Partia Demokratike është më e dobët se një bandë kriminale, patjetër. Sepse banda kriminale është aleate me partinë në pushtet dhe është aleancë më e fortë se gjithë vokacioni i opozitës.
Bandat kriminale kur përfshihen në zgjedhje e diktojnë rezultatin, ka ndodhur në Meksikë, në Kolumbi se ne jemi vend homolog i këtyre vendeve. Nëse ti mendon ky është një vend normal dhe PD ka dështuar të jetë si PS, aleate me bandat kriminale, turp t’i vijë Partisë Demokratike që s’është kriminale”, tha ai nder të tjera.
