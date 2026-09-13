☀️
Tiranë 28°C · Kthjellët 13 September 2026
S&P 500 7,657 ▲0.86%
DOW 52,573 ▲0.98%
NASDAQ 26,333 ▲0.96%
NAFTA 100.05 ▼2.37%
ARI 4,409 ▲0.04%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1603 EUR/GBP 0.8580 EUR/CHF 0.9465 EUR/ALL 92.0477 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3500 EUR/TRY 56.3739 EUR/JPY 178.48 EUR/CAD 1.6081 EUR/USD 1.1603 EUR/GBP 0.8580 EUR/CHF 0.9465 EUR/ALL 92.0477 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3500 EUR/TRY 56.3739 EUR/JPY 178.48 EUR/CAD 1.6081
₿ CRYPTO
BTC $76,746 ▼ -0.71% ETH $2,478 ▼ -2.19% XRP $1.3398 ▼ -2.12% SOL $99.6600 ▼ -2.29%
S&P 500 7,657 ▲0.86 % DOW 52,573 ▲0.98 % NASDAQ 26,333 ▲0.96 % NAFTA 100.05 ▼2.37 % ARI 4,409 ▲0.04 % S&P 500 7,657 ▲0.86 % DOW 52,573 ▲0.98 % NASDAQ 26,333 ▲0.96 % NAFTA 100.05 ▼2.37 % ARI 4,409 ▲0.04 %
EUR/USD 1.1603 EUR/GBP 0.8580 EUR/CHF 0.9465 EUR/ALL 92.0477 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3500 EUR/TRY 56.3739 EUR/JPY 178.48 EUR/CAD 1.6081 EUR/USD 1.1603 EUR/GBP 0.8580 EUR/CHF 0.9465 EUR/ALL 92.0477 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3500 EUR/TRY 56.3739 EUR/JPY 178.48 EUR/CAD 1.6081
13 Sep 2026
Breaking
“Prishtina ka votu për zhvillim”, Rama pret në takim delegacionin nga familja mbretërore saudite Suvlaki grek — mish i marinuar i pjekur në hell, servirur në bukë pite U nis me kallash për të vrarë 35-vjeçarin, arrestohet i riu në Rrogozhinë. Procedohet edhe një vajzë, roli i saj Tampa Bay Rays siguruan vend në plejof pas fitores 3-1 ndaj Astros, udhëheqin AL East Lëndimet para javës së parë në ligën amerikane të futbollit: Joey Porter Jr. dhe Alvin Kamara rrezikojnë të mos luajnë të dielën
Menu
Receta gatimi

Fërgesë tradicionale shqiptare — gjellë me mish viçi, speca dhe djathë

Një nga gjellët më të dashura të kuzhinës shqiptare — fërgesë e ngrohtë me mish viçi të butë, speca të kuq, domate dhe djathë kaçkavall që shkrihet mbi tigan. Recetë e thjeshtë dhe shumë e shijshme.

· 2 min lexim

Fërgesa është një nga gjellët më tradicionale të kuzhinës shqiptare, e njohur sidomos në Tiranë dhe në mbarë Shqipërinë. E ngrohtë, e shijshme dhe e thjeshtë në përgatitje, fërgesa shërbehet gjithmonë e ngrohtë, direkt nga tigani, shoqëruar me bukë të freskët.

Përbërësit (4-6 persona)

  • 500 g mish viçi (i prerë në copa të vogla)
  • 3 speca të kuq
  • 1 spec i gjelbër
  • 3 domate të mëdha të pjekura (të grira imët)
  • 1 qepë e madhe
  • 150 g djathë kaçkavall (i grirë) ose gjizë
  • 4 lugë gjelle vaj ulliri
  • 1 lugë çaji miell (opsionale, për trashësi)
  • 1 spec djegës (opsionale)
  • Kripë, piper i zi, rigon

Përgatitja

  1. Në një tigan të gjerë (ose saç) skuq mishin e viçit në vaj ulliri derisa të marrë ngjyrë të artë.
  2. Shto qepën e grirë imët dhe skuq derisa të zbutet.
  3. Shto specat e prerë në rripa dhe lërini të zbuten për 5-6 minuta.
  4. Shto domatet e grira, miellin (nëse përdoret), kripën, piperin dhe specin djegës; ziej me zjarr të ngadaltë 20-25 minuta derisa salca të trashet.
  5. Sipër hidh djathin kaçkavall të grirë, mbuloje me kapak dhe lër 3-4 minuta derisa djathi të shkrihet.
  6. Shërbeje të ngrohtë, direkt nga tigani, me bukë të freskët.

Koha e përgatitjes: 15 minuta. Koha e gatimit: 35 minuta. Porcionet: 4-6.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu