Fërgesë tradicionale shqiptare — gjellë me mish viçi, speca dhe djathë
Një nga gjellët më të dashura të kuzhinës shqiptare — fërgesë e ngrohtë me mish viçi të butë, speca të kuq, domate dhe djathë kaçkavall që shkrihet mbi tigan. Recetë e thjeshtë dhe shumë e shijshme.
Fërgesa është një nga gjellët më tradicionale të kuzhinës shqiptare, e njohur sidomos në Tiranë dhe në mbarë Shqipërinë. E ngrohtë, e shijshme dhe e thjeshtë në përgatitje, fërgesa shërbehet gjithmonë e ngrohtë, direkt nga tigani, shoqëruar me bukë të freskët.
Përbërësit (4-6 persona)
- 500 g mish viçi (i prerë në copa të vogla)
- 3 speca të kuq
- 1 spec i gjelbër
- 3 domate të mëdha të pjekura (të grira imët)
- 1 qepë e madhe
- 150 g djathë kaçkavall (i grirë) ose gjizë
- 4 lugë gjelle vaj ulliri
- 1 lugë çaji miell (opsionale, për trashësi)
- 1 spec djegës (opsionale)
- Kripë, piper i zi, rigon
Përgatitja
- Në një tigan të gjerë (ose saç) skuq mishin e viçit në vaj ulliri derisa të marrë ngjyrë të artë.
- Shto qepën e grirë imët dhe skuq derisa të zbutet.
- Shto specat e prerë në rripa dhe lërini të zbuten për 5-6 minuta.
- Shto domatet e grira, miellin (nëse përdoret), kripën, piperin dhe specin djegës; ziej me zjarr të ngadaltë 20-25 minuta derisa salca të trashet.
- Sipër hidh djathin kaçkavall të grirë, mbuloje me kapak dhe lër 3-4 minuta derisa djathi të shkrihet.
- Shërbeje të ngrohtë, direkt nga tigani, me bukë të freskët.
Koha e përgatitjes: 15 minuta. Koha e gatimit: 35 minuta. Porcionet: 4-6.
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