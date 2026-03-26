26 Mar 2026
Ekonomia

Taksat dhe Tarifat Vendore Tiranë: Paguani në kohë detyrimet për vitin 2026

· 2 min lexim

Drejtoria e Përgjithshme e Taksave dhe Tarifave Vendore pranë Bashkisë Tiranë njoftoi se gjatë muajit mars është përmbyllur procesi i gjenerimit dhe shpërndarjes së njoftimeve për detyrimet e taksave dhe tarifave vendore për vitin tatimor 2026.

Ky proces përfshin si subjektet tregtarë për detyrimet e biznesit, ashtu edhe individët që janë pronarë të njësive tregtare për detyrimet e taksës mbi pasurinë e paluajtshme.

Për të lehtësuar aksesin dhe transparencën, njoftimet janë vënë në dispozicion në mënyrë elektronike përmes platformës “e-Albania”, ku çdo taksapagues i kryeqytetit mund të konsultojë detyrimin përkatës në profilin e tij. Njëkohësisht, njoftimet janë dërguar edhe me postë në adresat fizike të vetëdeklaruara nga taksapaguesit.

DPTTV u bëri apel të gjithë taksapaguesve që të kryejnë pagesat në kohë dhe brenda afateve të përcaktuara ligjore, duke shmangur kështu penalitetet, kamatëvonesat dhe gjobat që aplikohen në rast vonese.

Afati për pagesën e taksave dhe tarifave vendore për bizneset është data 31 maj 2026. Ndërkohë, për taksën mbi pasurinë e paluajtshme për pronarët e njësive tregtare, kësti i parë duhet të shlyhet deri më 20 prill 2026 dhe kësti i dytë deri më 30 qershor 2026. /j.p/

