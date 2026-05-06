Tatimet plan kontrollesh në turizëm, në fokus çmimet dhe pagat
Drejtoria e Tatimeve ka publikuar planin e kontrolleve për sektorin e turizmit gjatë këtij viti, duke vendosur në fokus çmimet, punësimin dhe deklarimin e pagave.
Bizneset e shërbimeve turistike do t’i nënshtrohen inspektimeve sipas një plani me 8 pika, ku përfshihen bujtinat, hotelet, apartamentet me qira, agroturizmat dhe bar-restorantet.
Përmes këtij aksioni synohet rritja e numrit të bizneseve që paguajnë TVSH dhe tatim mbi fitimin, si dhe goditja e evazionit fiskal dhe aktivitetit të paregjistruar. Kontrollet do të përfshijnë gjithashtu verifikimin e shfrytëzimit të kapaciteteve akomoduese, identifikimin e punonjësve të padeklaruar dhe pagesat informale.
Administrata Tatimore do të përdorë edhe të dhëna nga platformat Booking dhe Airbnb për të verifikuar çmimet e deklaruara nga strukturat akomoduese.
Në plan parashikohet përfshirja e të gjithë subjekteve me NIPT, atyre të identifikuar në platforma online, si dhe bizneseve të regjistruara në Ministrinë e Turizmit ose përfituese të fondeve nga AZHBR.
Zbatimi i planit nis me njoftime për tatimpaguesit përmes platformës e-Filing, vijon me kontrolle të detajuara për subjektet me risk dhe përfundon me verifikime në terren.
