EUR/USD 1.1697 EUR/GBP 0.8639 EUR/CHF 0.9168 EUR/ALL 95.7384 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.3761 EUR/TRY 52.8808 EUR/JPY 183.85 EUR/CAD 1.5925
BTC $81,160 ▲ +1.39% ETH $2,368 ▲ +0.6% XRP $1.4164 ▲ +1.53% SOL $86.6000 ▲ +2.86%
Pse dështoi tentativa për të bllokuar rekomandimin për anëtarësimin e Shqipërisë në BE Momenti i shkurtër i Bad Bunny me familjen Kardashian-Jenner në Met Gala 2026 "Personazhi kryesor është Lulzim Berisha", Ferhati: Të tjerët në video nuk janë kategoria e tij Karamuço: Janë paguar 200 mijë euro për një transferim, personazhi shumë i rrezikshëm GJKKO rrëzon kërkesën e Jorgo Goros për shtyrjen e dënimit
Tatimet plan kontrollesh në turizëm, në fokus çmimet dhe pagat

Drejtoria e Tatimeve ka publikuar planin e kontrolleve për sektorin e turizmit gjatë këtij viti, duke vendosur në fokus çmimet, punësimin dhe deklarimin e pagave.

Bizneset e shërbimeve turistike do t’i nënshtrohen inspektimeve sipas një plani me 8 pika, ku përfshihen bujtinat, hotelet, apartamentet me qira, agroturizmat dhe bar-restorantet.

Përmes këtij aksioni synohet rritja e numrit të bizneseve që paguajnë TVSH dhe tatim mbi fitimin, si dhe goditja e evazionit fiskal dhe aktivitetit të paregjistruar. Kontrollet do të përfshijnë gjithashtu verifikimin e shfrytëzimit të kapaciteteve akomoduese, identifikimin e punonjësve të padeklaruar dhe pagesat informale.

Administrata Tatimore do të përdorë edhe të dhëna nga platformat Booking dhe Airbnb për të verifikuar çmimet e deklaruara nga strukturat akomoduese.

Në plan parashikohet përfshirja e të gjithë subjekteve me NIPT, atyre të identifikuar në platforma online, si dhe bizneseve të regjistruara në Ministrinë e Turizmit ose përfituese të fondeve nga AZHBR.

Zbatimi i planit nis me njoftime për tatimpaguesit përmes platformës e-Filing, vijon me kontrolle të detajuara për subjektet me risk dhe përfundon me verifikime në terren.

