☁️
Tiranë 12°C · Vranët 19 March 2026
S&P 500 6,625 ▼1.36%
DOW 46,225 ▼1.63%
NASDAQ 22,152 ▼1.46%
NAFTA 97.81 ▲2.46%
ARI 4,717 ▼3.65%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1492 EUR/GBP 0.8640 EUR/CHF 0.9083 EUR/ALL 96.0266 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4691 EUR/TRY 50.8329 EUR/JPY 183.35 EUR/CAD 1.5761
₿ CRYPTO
BTC $70,536 ▼ -4.95% ETH $2,188 ▼ -6.12% XRP $1.4692 ▼ -3.69% SOL $90.1300 ▼ -4.44%
19 Mar 2026
Breaking
Freedom House nxjerr raportin: Shqipëria dhe Kosova "pjesërisht të lira" Gara për kreun e PD, Noka: Salianjin e kemi përjashtuar nga partia! Ia mbushte mitingjet Suel Çela Nga importohet nafta në Shqipëri dhe çfarë ndodh nëse bllokohet Kanali i Suezit Lionel Messi shënon golin e 900-të në karrierë, 21 vite pas të parit me Barcelonën Te Bajerni debutoi 16-vjeçari Paviç, normativa për minorenët dhe "rasti Yamal"
Menu
Sporti

Te Bajerni debutoi 16-vjeçari Paviç, normativa për minorenët dhe “rasti Yamal”

· 2 min lexim

Ndeshja e parë me të rriturit është një mbrëmje për t’u mbajtur mend: 16 vjeç e 58 ditë. Ylli i U-17 të bavarezëve bëhet i pari lojtar i vitlindjes 2010 që luan në kompeticionin më të rëndësishëm europian të klubeve.

Bajerni dhe trajneri Kompany nuk kanë frikë të aktivizojnë të rinjtë. Deri tani janë 7 ata që kanë debutuar. Sigurisht, 10 gola në 180 minuta ndaj Atalantës u kanë dhënë siguri bavarezëve, të cilët mund të limitonin çdo rrezik nga mungesa e eksperiencës së Filip Paviç, që nuk do ta harrojë kurrë debutimin në “Allianz Arena”, në një mbrëmje europiane.

Mbrojtësi me origjinë kroate, por me nënshtesësi gjermane, ka lindur në vitin 2010, kur Harry Kane shfaqej në skuadrën e parë të Tottenham. Paviç bëhet kështu i pari lojtar 2010 që argëtohet në fushë në Champions League. Është i treti më i ri që aktivizohet në kompeticionin europian, pas Max Dowman (15 vjeç, 10 muaj e 4 ditë) dhe Youssoufa Moukoko (16 vjeç e 18 ditë). Ka kaluar Yamal për pak ditë: katalanasi ka debutuar 16 vjeç, 2 muaj e 6 ditë.

Sipas ligjit për mbrojtjen e punës të të rinjve, në Gjermani djemtë nën 18 vjeç nuk mund të punojnë pas orës 20:00. Një rast që na kthen 2 vjet prapa, në Euro 2024 që luhej në Gjermani, kur për të pasur në fushë Lamine Yamal – atëherë 16 vjeç – Spanja kishte nevojë për një leje speciale pune.

Paviç u fut në fushë në minutën e 72-të, në vend të Stanisiç, pra rreth orës 22.30. Por gjithçka është në rregull, e ligjshme. Sepse ka hyrë në fuqi një përjashtim specifik, që lejon lojtarët nën 18 vjeç për të marrë pjesë në eventet sportive deri në orën 23:00. Dhe në rastin kur ndeshjet zgjatin në shtesa e penallti, lojtari duhet të mbrohet me një leje speciale.

Dhe diçka e fundit: pas këtij “turni” pune, lojtarit të ri duhet t’i garantohet një periudhë kohe e lirë e pandërprerë prej të paktën 14 orësh.

 

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

