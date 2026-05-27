Tiranë 23°C · Pjesërisht vranët 27 May 2026
S&P 500 7,526 ▲0.09%
DOW 50,702 ▲0.48%
NASDAQ 26,679 ▲0.09%
NAFTA 88.89 ▼5.33%
ARI 4,484 ▼1.13%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1633 EUR/GBP 0.8645 EUR/CHF 0.9136 EUR/ALL 95.4953 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4360 EUR/TRY 53.3932 EUR/JPY 185.22 EUR/CAD 1.6061 EUR/USD 1.1633 EUR/GBP 0.8645 EUR/CHF 0.9136 EUR/ALL 95.4953 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4360 EUR/TRY 53.3932 EUR/JPY 185.22 EUR/CAD 1.6061
₿ CRYPTO
BTC $75,008 ▼ -1.19% ETH $2,056 ▼ -0.61% XRP $1.3321 ▲ +0.14% SOL $84.0000 ▲ +0.55%
S&P 500 7,526 ▲0.09 % DOW 50,702 ▲0.48 % NASDAQ 26,679 ▲0.09 % NAFTA 88.89 ▼5.33 % ARI 4,484 ▼1.13 % S&P 500 7,526 ▲0.09 % DOW 50,702 ▲0.48 % NASDAQ 26,679 ▲0.09 % NAFTA 88.89 ▼5.33 % ARI 4,484 ▼1.13 %
EUR/USD 1.1633 EUR/GBP 0.8645 EUR/CHF 0.9136 EUR/ALL 95.4953 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4360 EUR/TRY 53.3932 EUR/JPY 185.22 EUR/CAD 1.6061 EUR/USD 1.1633 EUR/GBP 0.8645 EUR/CHF 0.9136 EUR/ALL 95.4953 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4360 EUR/TRY 53.3932 EUR/JPY 185.22 EUR/CAD 1.6061
27 May 2026
Breaking
“PD duhet të riformatohet”, Krasniqi: Ndryshimet statutore nuk kanë asnjë ndikim ​Të enjten nis fushata, partitë zbulojnë agjendën hapëse E BUJSHME: Anthony Gordon, ylli më i ri i Barcelonës. JA DETAJET “Misioni ynë është rikthimi i votës së lirë dhe rikthimi ynë në pushtet”, mesazhi i Berishës në mbledhjen e kryesi Forumi i Sigurisë, Tabaku propozon mekanizëm të përhershëm bashkëpunimi mes Kuvendit dhe Kongresit Amerikan
Menu
Kosova

​Të enjten nis fushata, partitë zbulojnë agjendën hapëse

· 1 min lexim

Fushata zgjedhore për zgjedhjet e parakohshme parlamentare nis zyrtarisht nesër (e enjte), ndërsa partitë politike kanë paralajmëruar aktivitetet hapëse në disa qytete të vendit.

Subjekti politi, Lëvizja Vetëvendosje do ta hap fushatën me një tubim me simpatizant të saj në Ferizaj, në Palestrën e Sporteve, prej orës 19 e 30.

Ndërsa, Partia Demokratike e Kosovës (PDK) ka paralajmëruar takim me qytetarët në sheshin e të qytetit të Ferizajt, duke filluar prej orës 20:00.

Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) do ta mbajë aktivitetin elektoral në sallën “1 Tetori” në Prishtinë, duke filluar prej orës 18:00.

Ndërkaq, Aleanca do të hap fushatën zgjedhore me simpatizantë të saj në Gjakovë prej orës 19 e 45.

PSD-ja, sonte, në orën 21:00, përmes një aktiviteti simbolik, do të bëjë hapjen e fushatës. Aktiviteti do të mbahet në sheshin “Adem Jashari” prapa Kuvendit të Kosovës, përcjell KosovaPress.

Afatet e përcaktuara për fushatën zgjedhore do të zgjasin deri më 6 qershor, një ditë para mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare më 7 qershor.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu

Reklamë