Tiranë 23°C · Pjesërisht vranët 27 May 2026
S&P 500 7,526 ▲0.09%
DOW 50,702 ▲0.48%
NASDAQ 26,679 ▲0.09%
NAFTA 88.89 ▼5.33%
ARI 4,484 ▼1.13%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1633 EUR/GBP 0.8645 EUR/CHF 0.9136 EUR/ALL 95.4953 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4360 EUR/TRY 53.3932 EUR/JPY 185.22 EUR/CAD 1.6061 EUR/USD 1.1633 EUR/GBP 0.8645 EUR/CHF 0.9136 EUR/ALL 95.4953 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4360 EUR/TRY 53.3932 EUR/JPY 185.22 EUR/CAD 1.6061
₿ CRYPTO
BTC $75,008 ▼ -1.19% ETH $2,056 ▼ -0.61% XRP $1.3321 ▲ +0.14% SOL $84.0000 ▲ +0.55%
S&P 500 7,526 ▲0.09 % DOW 50,702 ▲0.48 % NASDAQ 26,679 ▲0.09 % NAFTA 88.89 ▼5.33 % ARI 4,484 ▼1.13 % S&P 500 7,526 ▲0.09 % DOW 50,702 ▲0.48 % NASDAQ 26,679 ▲0.09 % NAFTA 88.89 ▼5.33 % ARI 4,484 ▼1.13 %
EUR/USD 1.1633 EUR/GBP 0.8645 EUR/CHF 0.9136 EUR/ALL 95.4953 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4360 EUR/TRY 53.3932 EUR/JPY 185.22 EUR/CAD 1.6061 EUR/USD 1.1633 EUR/GBP 0.8645 EUR/CHF 0.9136 EUR/ALL 95.4953 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4360 EUR/TRY 53.3932 EUR/JPY 185.22 EUR/CAD 1.6061
27 May 2026
Breaking
​Të enjten nis fushata, partitë zbulojnë agjendën hapëse E BUJSHME: Anthony Gordon, ylli më i ri i Barcelonës. JA DETAJET “Misioni ynë është rikthimi i votës së lirë dhe rikthimi ynë në pushtet”, mesazhi i Berishës në mbledhjen e kryesi Forumi i Sigurisë, Tabaku propozon mekanizëm të përhershëm bashkëpunimi mes Kuvendit dhe Kongresit Amerikan Aksident në rrugën Shkup – Veles, lëndohen tre vajza të reja
Menu
Kosova

KFOR pas takimit me kongresistët: SHBA mbetet kontribuues kyç në misionin e NATO-s në Kosovë

· 2 min lexim

Komandanti i misionit të NATO-s në Kosovë, KFOR, gjeneralmajor Özkan Ulutaş, ka pritur në takim përfaqësuesin e Shteteve të Bashkuara nga Teksasi, Keith Self, kryetar i Nënkomitetit për Evropën në Komitetin për Punë të Jashtme të Dhomës së Përfaqësuesve, si dhe përfaqësuesin nga Virxhinia, Suhas Subramanyam, anëtar i lartë i Nënkomitetit për Mbikëqyrje të Çështjeve Ushtarake dhe të Jashtme.

Takimi është mbajtur në selinë e KFOR-it në kampin “Film City” në Prishtinë, ku është diskutuar situata e sigurisë në Kosovë dhe rajon.

Sipas njoftimit të KFOR-it, komandanti Ulutaş ka theksuar angazhimin e vazhdueshëm të misionit për të garantuar një mjedis të sigurt dhe stabil për të gjithë qytetarët në Kosovë, si dhe lirinë e lëvizjes në mënyrë të paanshme dhe të qëndrueshme.

Po ashtu, ai ka shprehur vlerësimin për kontributin afatgjatë dhe të rëndësishëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në kuadër të misionit të udhëhequr nga NATO në Kosovë.

KFOR ka bërë të ditur se vazhdon të zbatojë mandatin e tij, të bazuar në Rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së të vitit 1999, në bashkëpunim të ngushtë me Policinë e Kosovës dhe Misionin e BE-së për Sundimin e Ligjit në Kosovë (EULEX)./Telegrafi.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu

Reklamë