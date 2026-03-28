Të hënën miqësorja ndaj Uzbekistanit, Kombëtarja U-21 vazhdon përgatitjet në Turqi
Kombëtarja shqiptare U-21 vijon përgatitjet në Antalia për ndeshjen miqësore që do të zhvillojë të hënën ndaj Uzbekistanit, në orën 14:30. Kuqezinjtë janë grumbulluar prej ditës së hënë në Turqi dhe gjatë këtyre ditëve kanë zhvilluar seanca të rregullta stërvitore, ku stafi teknik ka punuar për përmirësimin e aspekteve taktike dhe fizike të skuadrës.
Atmosfera në ekip paraqitet shumë pozitive, ndërsa të gjithë lojtarët janë të përqendruar maksimalisht për këtë përballje miqësore, e cila shërben si një test i rëndësishëm për vijimësinë e punës së ekipit dhe për të parë nga afër gjendjen e grupit.
Gjatë qëndrimit në Antalia, stafi teknik ka pasur mundësinë të provojë alternativa të ndryshme në skuadër, duke u dhënë hapësirë edhe elementëve të rinj që janë afruar së fundmi me ekipin U-21.
Kombëtarja U-21 do të zhvillojë edhe seancën e fundit stërvitore nesër, ku do të mbyllë përgatitjet përpara ndeshjes me Uzbekistanin, që do të luhet të hënën në Antalia në orën 14:00. Ky takim miqësor do t’i shërbejë skuadrës për të testuar formën e lojtarëve dhe për të vazhduar procesin e ndërtimit të ekipit për sfidat e ardhshme.
