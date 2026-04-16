EUR/USD 1.1797 EUR/GBP 0.8694 EUR/CHF 0.9212 EUR/ALL 95.9271 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4835 EUR/TRY 52.7529 EUR/JPY 187.35 EUR/CAD 1.6231
BTC $74,992 ▲ +1.33% ETH $2,368 ▲ +2.21% XRP $1.3952 ▲ +2.58% SOL $85.0700 ▲ +1.95%
16 Apr 2026
Dosja "Partizani"/ Rama thirret nga GJKKO si dëshmitar te gjyqi i Berishës BBC: Lindja e Mesme mes negociatave dhe përshkallëzimit ushtarak Shtëpia e Bardhë: Xi siguroi presidentin Trump se nuk do t'i dërgonte armë Iranit SHBA pritet të dislokojë mijëra trupa shtesë në Lindjen e Mesme për të ushtruar presion ndaj Iranit Të paktën 2 167 të vdekur nga sulmet izraelite që nga 2 marsi ne Liban
Të paktën 2 167 të vdekur nga sulmet izraelite që nga 2 marsi ne Liban

Të paktën 2 167 persona kanë humbur jetën dhe 7 061 të tjerë janë plagosur nga sulmet izraelite që nga 2 marsi 2026, duke përfshirë civilë, punonjës shëndetësorë dhe gazetarë, sipas një përditësimi të Ministrisë së Shëndetësisë së Libanit, raportoi BBC.

Libanezët janë të rraskapitur dhe autoritetet thonë se prioriteti i vetëm është armëpushimi – në një luftë që ka qenë shkatërruese për vendin.

Një nga rrënjët e këtij konflikti është mosmarrëveshja për arsenalin e armëve të Hezbollahut.

Kundërshtarët thonë se grupi mbron interesat e patronit të tij iranian, duke e tërhequr vendin në luftëra të padëshiruara, dhe ata kërkojnë që ai të çarmatoset.

Mbështetësit, kryesisht në komunitetin musliman shiit, thonë se Hezbollahu është mbrojtja e vetme që ata kanë në një shtet të dobët.

Qeveria libaneze nuk mund të kryejë çarmatimin e Hezbollahut pa pëlqimin e grupit.

Përdorimi i forcës mund të çojë në dhunë – në një vend ku lufta vdekjeprurëse civile 1975-1990 ende mbahet mend nga shumë njerëz.

Duke pasur parasysh rolin e Iranit, çdo vendim në lidhje me armët e Hezbollahut ka të ngjarë të merret nga Teherani.

Për momentin, Hezbollahu thotë se kundërshton bisedimet midis Libanit dhe Izraelit dhe se nuk do t’i përmbahet asnjë vendimi të marrë atje. //a.i/

 

 

 

