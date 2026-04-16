Të paktën 2 167 të vdekur nga sulmet izraelite që nga 2 marsi ne Liban
Të paktën 2 167 persona kanë humbur jetën dhe 7 061 të tjerë janë plagosur nga sulmet izraelite që nga 2 marsi 2026, duke përfshirë civilë, punonjës shëndetësorë dhe gazetarë, sipas një përditësimi të Ministrisë së Shëndetësisë së Libanit, raportoi BBC.
Libanezët janë të rraskapitur dhe autoritetet thonë se prioriteti i vetëm është armëpushimi – në një luftë që ka qenë shkatërruese për vendin.
Një nga rrënjët e këtij konflikti është mosmarrëveshja për arsenalin e armëve të Hezbollahut.
Kundërshtarët thonë se grupi mbron interesat e patronit të tij iranian, duke e tërhequr vendin në luftëra të padëshiruara, dhe ata kërkojnë që ai të çarmatoset.
Mbështetësit, kryesisht në komunitetin musliman shiit, thonë se Hezbollahu është mbrojtja e vetme që ata kanë në një shtet të dobët.
Qeveria libaneze nuk mund të kryejë çarmatimin e Hezbollahut pa pëlqimin e grupit.
Përdorimi i forcës mund të çojë në dhunë – në një vend ku lufta vdekjeprurëse civile 1975-1990 ende mbahet mend nga shumë njerëz.
Duke pasur parasysh rolin e Iranit, çdo vendim në lidhje me armët e Hezbollahut ka të ngjarë të merret nga Teherani.
Për momentin, Hezbollahu thotë se kundërshton bisedimet midis Libanit dhe Izraelit dhe se nuk do t’i përmbahet asnjë vendimi të marrë atje. //a.i/
