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08 Sep 2026
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Maqedonia

Të shtëna me armë zjarri në Haraçinë, plagoset një person

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MPB njofton se sot është plagosur një person nga Shkupi në hyrje të fshatit Haraçinë.

“Më 08.09.2026 rreth orës 01:50 në SPB Shkup, Institucioni Publik i Shëndetit Publik “Shën Naum i Ohrit” raportoi se A.M. (48) nga Shkupi u soll tek ata me plagë nga arma e zjarrit.

Konkretisht, sipas raportit, ai i ka marrë lëndimet në hyrje të fshatit Haraçinë, Shkup, pasi një person që ai e njihte, i cili shoqërohej nga një person tjetër, qëlloi drejt tij nga një automjet.

Po merren masa për sqarimin e rastit”, thuhet në njoftimin e MPB-së./Telegrafi/

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