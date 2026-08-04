Teatri i Kukullave në turne veror me premierën “Aventurat e Winnie Pooh”
Teatri i Kukullave ka nisur turneun veror që prej fundit të muajit qershor dhe shfaqjet do të vijojnë deri në fund të gushtit.
Drejtoresha e Qendrës Kombëtare të Kulturës për Fëmijë, Melsi Qirici, tha për ATSH-në se, kjo është hera e parë që vogëlushët e Shqipërisë do të shohin nëpër sheshet e pedonalet e qyteteve te tyre, shfaqjen premierë “Aventurat e Winnie Pooh”, një muzikal argëtues dhe edukues që vjen ekskluzivisht për ta.
“Aktorët e trupës po performojnë në gjithë Shqipërinë, nga veriu në jug, në qytete e fshatra ku teatri i fëmijëve shkon më rrallë”, tha Melsi Qirici.
Skenografia e re lëvizëse është konceptuar enkas për turin veror të Teatrit të Kukullave. Fëmijë të qyteteve të ndryshme po shijojnë një përrallë shumë të dashur dhe shumë aktuale, që flet për miqësinë, bashkëjetesën dhe të qenit të bukur, pikërisht sepse jemi të ndryshëm.
Drejtoresha e QKKF bëri të ditur se, pas përfundimit të turneut veror, kjo shfaqje do të kthehet në shtator, në Teatrin e Kukullave në Tiranë, me një skenografi tjetër për të gjithë vogëlushët dhe familjet e kryeqytetit.
Deri atëherë shfaqja do të jetë ekskluzivitet i fëmijëve të qyteteve të tjera. Sonte arushi Pooh do të jetë në Tushemisht për të vijuar më pas me Thumanën e Shirokën. Më herët shfaqja u dha në Lushnjë, ku sheshi u mbush plot me buzëqeshjet e vogëlushëve dhe prindërve të tyre.
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