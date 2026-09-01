Tensione mes policisë dhe protestuesve, gazetari Hoxha jep detajet
Në ditën e 94-të të saj protesta sot është kthyer në një protestë me përplasje dhe konfrontime fizike mes protestuesve dhe forcave të sigurisë dhe të policisë, forca të cilat janë shtuar ditën e sotme.
Gazetari Ardit Hoxha raporton nga vendngjarja se protestuesit kanë tentuar të çajnë kordonin e policisë për të hyrë brenda Kryeministrisë pas pretendimit se brenda ambienteve të Kryeministrisë ndodhet Edi Rama.
Hoxha shton se që në nisje të protestës, qytetarët ndryshuan skenarin e përhershëm dhe vijuan marshimin drejt rrugicës “Ismail Qemali” duke tentuar të bëjnë një rrethim të kryeministrisë.
Gazetari tregon se ka pasur prezencë edhe të një autoboti me ujë në mënyrë që të përdoret në rast se do ketë incidente të shtuara dhe qytetarët të shpërndahen me anë të hedhjes së ujit.
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