Tentuan të vjedhin një Land Rover në Dhërmi, arrestohen një 25-vjeçar dhe një 17-vjeçare
Një 25-vjeçar nga Durrësi dhe një vajzë 17-vjeçare janë vënë në pranga pas tentativës për të marrë pa leje një automjet tip Land Rover në Dhërmi, në mbrëmjen e 30 prillit. Ngjarja u zotërua nga ndërhyrja e shpejtë e policisë, e cila ndërhyri pas njoftimit për incidentin.
Raporton shqiptarja se të rinjtë kishin shkuar drejt Dhërmiut me një automjet tip Benz, duke deklaruar se synonin ta blinin Land Rover-in që mbahej nga një person në Tiranë. Sipas hetimeve, pasi mbërritën ata përfituan nga mungesa e pronarit: 17-vjeçarja ndezi automjetin dhe u largua pa miratim, ndërsa 25-vjeçari dyshohet se e asistoi gjatë largimit.
Policia lokalizoi shpejt automjetin dhe nisi ndjekjen. Gjatë përpjekjes për t’u ndaluar, drejtuesja nuk iu bind urdhrit të forcave të rendit, kryeu manovra të rrezikshme dhe shkaktoi dëmtime në Land Rover. Automjeti Benz me të cilin kishin ardhur u përplas e më pas u braktis në zonën e Palasës. Bashkëpunëtori 25-vjeçar u kap më vonë në lagjen “Kushtrimi” në Vlorë dhe u arrestua.
Në përfundim të veprimeve u sekuestruan të dy automjetet si prova materiale dhe materialet iu referuan Prokurorisë për veprime të mëtejshme. 25-vjeçari akuzohet për vjedhje të mbetur në tentativë (në bashkëpunim), mosbindje ndaj urdhrit të Policisë dhe largim nga vendi i aksidentit; ndërsa 17-vjeçarja po hetohet për vjedhje në tentativë, drejtim mjeti në mënyrë të parregullt, shkatërrim prone dhe mosbindje ndaj Policisë, sipas shqiptarja.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.