Thanasis Antetokounmpo largohet nga NBA-ja dhe firmos kontratë dyvjeçare me Aris
Thanasis Antetokounmpo do të vazhdojë karrierën e tij në Greqi, pasi Aris B.C. njoftoi nënshkrimin e një kontrate dyvjeçare që përfshin një opsion të skuadrës për sezonin e tretë. Me këtë lëvizje, vëllezërit Antetokounmpo nuk do të jenë së bashku në sezonin 2026-27 të NBA-së.
Siç raporton Bleacher Report, Thanasis, vëllai më i madh i Giannis, ka luajtur shtatë sezone në NBA gjatë 11 viteve të fundit. Ai shkoi në SHBA në 2013 si pjesë e Delaware 87ers në atë kohë në Development League (sot G League) dhe në 2014 u zgjodh në vendin e 51-të nga New York Knicks në NBA Draft. Pavarësisht se kaloi pjesën më të madhe të dy viteve të ardhshme në D-League, pati minuta në NBA më 29 dhe 31 janar 2016. Pas sezonit 2015-16 luajti tri vjet në Spanjë dhe Greqi, ndërsa u rikthye në NBA në korrik 2019 kur Milwaukee Bucks e kontraktuan, duke luajtur së bashku me Giannis dhe fituar titullin e NBA në sezonin 2020-21. Ai humbi të gjithë sezonin 2024-25 për shkak të një dëmtimi të Achillesit, u rikthye në 2025-26 dhe luajti 34 ndeshje me një mesatare prej 1.4 pikësh për ndeshje. Gjithashtu, Giannis u largua këtë afat kalimtar pas transferimit te Miami Heat.
Aris përfundoi sezonin e rregullt 2025-26 me bilanc 14-10 dhe arriti të kualifikohej në playoff, por u eliminuar në çerekfinale nga AEK. Shtimi i Thanasis në përbërje pritet t’i ofrojë ekipit përvojë dhe thellësi gjatë dy sezoneve të ardhshme.
Sipas Bleacher Report, ky transferim konfirmon se Thanasis do të vazhdojë karrierën e tij jashtë NBA-së, duke shënuar një ndarje të përkohshme nga Giannis në nivel klubesh.
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