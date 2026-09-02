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02 Sep 2026
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NBA

Jaylen Brown për nënshkrimin e Tacko Fall te 76ers: Ish-shokët ribashkohen

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Ylli i Philadelphia 76ers, Jaylen Brown, u shfaq i kënaqur me ribashkimin me qendërgjigantin Tacko Fall, të cilin e pati si shok ekipi te Boston Celtics për dy sezone. Reagimi i Brown erdhi menjëherë pas lajmit që Fall u bashkua me skuadrën për të provuar vendin në përbërjen e ekipit.

Sipas Bleacher Report, Philadelphia firmosi me Tacko Fall së bashku me Jameer Nelson Jr. dhe Saint Thomas; për Fall bëhet fjalë për një marrëveshje të tipit Exhibit 10. Qendërgjiganti 7’6″ ka regjistruar 37 paraqitje në NBA që nga debuti i tij në 2019, me aksionin e fundit në ligë në dhjetor 2021, dhe prej atëherë ka luajtur jashtë vendit, përfshirë Kinën dhe Zelandën e Re.

Edhe pse lartësia e tij e jashtëzakonshme e bën Fall një figurë tërheqëse—disa prej më të lartëve që kanë luajtur në NBA—ai nuk pritet të ketë menjëherë një rol kryesor në Philadelphia. Skuadra hyn në sezonin 2026-27 me Joel Embiid si qendër titullare dhe Adem Bona të planifikuar si zëvendësuesi i parë, që do të thotë se Fall duhet të tregojë vlerat e tij gjatë kampit stërvitor për të siguruar një vend në roster.

Lajmin dhe reagimin e ribashkimit e bëri të ditur Bleacher Report, ndërsa tifozët dhe drejtuesit do të vëzhgojnë nga afër nëse Fall do të arrijë të përshtatet dhe të ofrojë diçka shtesë për ekipin.

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