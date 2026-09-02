Tacko Fall, Jameer Nelson Jr. dhe Saint Thomas firmosin kontrata me Philadelphia 76ers
Philadelphia 76ers njoftuan nënshkrimin e Tacko Fall, Jameer Nelson Jr. dhe Saint Thomas me kontrata njëvjeçare para fillimit të kampit stërvitor. Lojtarët pritet të marrin pjesë në stërvitjet e ekipit dhe të konkurrojnë për një vend në formacion gjatë sezonit paraprak dhe në G League.
Siç raporton Bleacher Report, të tre marrëveshjet janë kontrata Exhibit 10, të cilat mund të konvertohen në kontrata dy-drejtimore dhe u lejojnë skuadrave t’i sjellin lojtarët për të luftuar për vendet në rosterin e NBA-së ose në ekipet e lidhura të G League-së me marrëveshje jo të garantuara.
Tacko Fall, qendra 7 këmbë e 6 inç (rreth 2.29 m), luajti katër sezone në Universitetin e Central Florida dhe pati stint në NBA midis 2019 dhe 2022, duke u paraqitur në 26 ndeshje me Boston Celtics dhe 11 me Cleveland Cavaliers. Gjatë asaj periudhe ai shënoi mesatarisht 2.2 pikë dhe mori 2.4 kërcime për ndeshje. Sezonin e fundit garoi në Chinese Basketball Association me Ningbo Rockets, ku u paraqit në 38 ndeshje dhe regjistroi mesatarisht 11.2 pikë me një përqindje shënimi 80.1%.
Jameer Nelson Jr., një organizator loje që përfundoi karrierën kolegiale te TCU në 2024, kaloi pjesën më të madhe të sezonit të fundit me Stockton Kings në G League, ku shënoi mesatarisht 19.9 pikë në 11 ndeshje rregullore me një përqindje shënimi 46.5%. Babai i tij, ish-ylli i NBA-së Jameer Nelson, u promovua në qershor dhe aktualisht mban rolin e zëvendëspresidentit për operacionet e basketbollit te Sixers. Nelson Jr. kishte nënshkruar më parë kontrata Exhibit 10 me San Antonio Spurs në 2024 dhe Sacramento Kings në 2025, por ende nuk ka debutuar në një ndeshje të rregullt të NBA-së. Saint Thomas, transferuar si graduate te USC për sezonin 2024-25, ishte pa selektim në draftin e 2025 dhe iu bashkua Sixers me një marrëveshje për Summer League; përfaqësoi Delaware Blue Coats në G League ku mesatarisht realizoi 12.5 pikë në 36 ndeshje me një përqindje shënimi 46.5%.
Skuadrat që nuk do të udhëtojnë jashtë gjatë parasezonit pritet t’i nisin stërvitjet më 29 shtator, ndërsa Sixers janë planifikuar të hapin sezonin më 20 tetor me një ndeshje jashtë ndaj kampionëve në fuqi, New York Knicks. Sipas Bleacher Report, këto nënshkrime synojnë të forcojnë konkurrencën brenda ekipit për vendet e limituara të rosterit gjatë kampit stërvitor.
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