‘The Devil Wears Prada 2’ regjistron 3,486,795 euro në një ditë në Itali

Filmi i ri i serisë ‘The Devil Wears Prada’ kryesoi të mërkurën listat e të ardhurave në Itali, me fitime ditore prej 3,486,795 euro më 29 prill. Kjo shënon një rritje të ndjeshme ndaj të njëjtës ditë të vitit 2025 dhe krahasuar me javën e mëparshme.

Sipas TV Klan, debutimi i filmit rezultoi i fortë: dita e hapjes solli 2,707,615 euro, me një mesatare prej 4,801 eurosh për shfaqje në 564 kinema. Pjesa e mëparshme e serisë kishte nisur më 13 tetor me një hapje prej 488,938 eurosh, një fundjavë debutimi prej 2,879,116 eurosh dhe një total përfundimtar prej 14,313,005 eurosh. Rezultatet e fundit e afrojnë këtë premierë me hapjet e mëdha të viteve të fundit — duke tejkaluar debutimin e ‘Barbie’ dhe duke qenë afër shifrës së ‘Inside Out 2’ — ndërsa faktorë si festat e 1 Majit kanë ndikuar në rritjen e frekuentimit.

Në renditje, në vendin e dytë figuron titulli ‘Michael’, i cili mërkurën arriti 582,408 euro (-47% krahasuar me hapjen e javës së kaluar), me një mesatare prej 1,224 eurosh në 476 ekrane (nga 484 javën e kaluar), duke çuar totalin që nga 22 prilli në 8,741,317 euro. Më poshtë, ‘The Mummy’ i Lee Cronin regjistroi 22,987 euro (-68%), me një mesatare 134 euro në 171 kinema (nga 312 javën e kaluar), ndërsa totali që nga 16 prilli është 1,476,463 euro, duke dëshmuar performancën e qëndrueshme të këtij rifreskimi të klasikut horror.

Rezultatet e fundit konfirmojnë dominimin e ‘The Devil Wears Prada 2’ në tregun italian dhe ndikimin e ngjarjeve sezoniere në të ardhurat e biletarisë, raporton TV Klan.

