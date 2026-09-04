The Times: Plani britanik për dëbimin e menjëhershëm të kriminelëve të huaj mund të favorizojë bandat shqiptare të drogës
Një plan i ri i qeverisë britanike për të dëbuar shumicën e kriminelëve të huaj menjëherë pas dënimit, pa i detyruar të kryejnë një pjesë të konsiderueshme të burgimit në Britani, po kritikohet nga ish-ministra të Drejtësisë, të cilët paralajmërojnë se masa mund të krijojë një efekt të kundërt dhe ta bëjë Mbretërinë e Bashkuar më tërheqëse për rrjetet e trafikut të drogës, përfshirë bandat shqiptare.
Shkrimi është publikuar më 4 shtator 2026 nga The Times dhe përbën një zhvillim të ri në debatin britanik për krimin e organizuar dhe dëbimin e shtetasve të huaj.
Sipas planit, që pritet të hyjë në fuqi në janar 2027, shumica e shtetasve të huaj të dënuar për krime do të mund të deportohen menjëherë pas dhënies së vendimit, në vend që të kryejnë fillimisht një pjesë të dënimit në burgjet britanike.
Qeveria e argumenton ndryshimin me nevojën për të ulur mbipopullimin e burgjeve dhe për të larguar më shpejt nga vendi personat që nuk kanë të drejtë të qëndrojnë në Britani. Aktualisht, në burgjet britanike ndodhen mbi 10 mijë shtetas të huaj.
Por ish-ministri konservator i Drejtësisë Robert Buckland dhe ish-zyrtarë të tjerë paralajmërojnë se sistemi i ri mund të ulë efektin parandalues të dënimeve.
Argumenti i tyre është i thjeshtë: nëse një trafikant droge e di se pas dënimit mund të dërgohet pothuajse menjëherë në vendin e origjinës pa kaluar vite në një burg britanik, rreziku personal që merr duke vepruar në Britani zvogëlohet.
Në këtë kontekst, The Times përmend posaçërisht Shqipërinë dhe rrjetet shqiptare të trafikut të drogës si një nga kategoritë për të cilat ekziston ky shqetësim.
Gazeta sjell edhe rastin e Bujar Cozmincës, një shtetas shqiptar i deportuar më parë nga Britania, i cili u rikthye ilegalisht dhe rifilloi veprimtarinë kriminale. Rasti përdoret nga kritikët si shembull se dëbimi, në vetvete, nuk garanton se një person nuk do të tentojë të kthehet përsëri në Mbretërinë e Bashkuar.
Qeveria britanike argumenton se deportimi i menjëhershëm, i shoqëruar me ndalim të përhershëm të hyrjes, përbën një dënim serioz dhe se sistemi do të ketë mekanizma mbrojtës për raste ku ekziston rreziku i rikthimit në aktivitet kriminal.
Krimet më të rënda, përfshirë vrasjen, terrorizmin dhe krimet seksuale, nuk do të përfshihen në skemën e deportimit të menjëhershëm. Autorët e këtyre veprave do të vazhdojnë të kryejnë dënimet në Britani.
Debati është me interes të veçantë për Shqipërinë, sepse shtetasit shqiptarë përbëjnë prej vitesh një nga grupet më të mëdha të të huajve në burgjet britanike dhe çështja e dëbimit të tyre është bërë pjesë e rëndësishme e marrëdhënieve mes Londrës dhe Tiranës.
Shkrimi i The Times e zhvendos debatin nga pyetja se sa shpejt duhet të deportohen kriminelët e huaj te një problem tjetër: nëse deportimi pa burgim real në Britani mund të kthehet në një lloj “uljeje dënimi” për trafikantët që veprojnë për llogari të rrjeteve ndërkombëtare.
Kjo është pikërisht arsyeja pse kritikët paralajmërojnë se një politikë e menduar për të kursyer vende në burgje mund të krijojë, pa dashje, një stimul të ri për grupe kriminale që e shohin Britaninë si treg fitimprurës për drogën.
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