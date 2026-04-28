☀️
Tiranë 21°C · Kthjellët 28 April 2026
S&P 500 7,121 ▼0.73%
DOW 49,220 ▲0.11%
NASDAQ 24,556 ▼1.33%
NAFTA 99.64 ▲3.39%
ARI 4,599 ▼2.03%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1728 EUR/GBP 0.8660 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.6411 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4367 EUR/TRY 52.8371 EUR/JPY 186.88 EUR/CAD 1.5974
₿ CRYPTO
BTC $75,944 ▼ -0.92% ETH $2,276 ▲ +0.07% XRP $1.3725 ▼ -1.05% SOL $83.4400 ▼ -0.96%
28 Apr 2026
Breaking
Përfaqësuesi amerikan në Kongres: Pres që Mbreti Charles të përmendë viktimat e Epstein “Nxitën dhunë në rrjetet sociale”, Britania thërret ambasadorin iranian në Londër Gati për një revolucion të vërtetë, Real Madrid nxjerr në treg 6 lojtarë. Dy të tjerë janë ende në proces zgjidhjeje Në rast se Julian Alvarez nuk vjen, Barcelona do të tentojë yllin brazilian të sulmit. Kushton mbi 75 milionë euro PS dhe PD në spiralen e cinizmit
Menu
Sporti

Tiranës i duhen medoemos pikët, pa fitore në Durrës prej nëntorit 2023

· 2 min lexim

Seria e përballjeve direkte mes Tiranës dhe Teutës konfirmon një trend negativ për bardheblutë, sidomos në sezonet e fundit, pikërisht në një moment kur Tirana po lufton për mbijetesë. Në tre përballjet e këtij sezoni në Superiore, Tirana nuk ka arritur asnjë fitore. Humbja 0-1 në shtëpi, barazimi 1-1 në transfertë dhe një tjetër barazim […]

Në tre përballjet e këtij sezoni në Superiore, Tirana nuk ka arritur asnjë fitore. Humbja 0-1 në shtëpi, barazimi 1-1 në transfertë dhe një tjetër barazim 0- 0. Pra, vetëm 2 pikë të marra dhe një golaverazh minimal 1-2, që tregon vështirësi të mëdha në fazën sulmuese. Por nëse zgjerojmë panoramën, dominimi i Teutës bëhet edhe më i dukshëm.

Në 7 ndeshjet e fundit të kampionatit mes tyre, Tirana ka marrë vetëm 3 barazime dhe 4 humbje, pa asnjë fitore. Edhe më gjerë në vite, përballjet mes dy skuadrave kanë qenë të balancuara, por vitet e fundit kanë anuar dukshëm nga Teuta. Tirana ka pasur momente dominimi në të kaluarën, por aktualisht nuk po arrin të gjejë zgjidhje ndaj durrsakëve, të cilët shpesh e ndëshkojnë në momentet kyçe.

Sipas të dhënave të përballjeve direkte, fitorja e fundit e KF Tirana ndaj Teuta ka ardhur më 6 mars 2024, në Kupë, me rezultatin 2-1. Pas asaj ndeshjeje, Tirana nuk ka arritur më asnjë fitore ndaj Teutës, duke regjistruar barazime dhe humbje në vazhdimësi. Në kampionat, fitorja e fundit është edhe më herët, më 1 nëntor 2023, kur Tirana fitoi 2-0.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

