21 March 2026
EUR/USD 1.1553 EUR/GBP 0.8659 EUR/CHF 0.9112 EUR/ALL 96.0704 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4669 EUR/TRY 51.2223 EUR/JPY 183.84 EUR/CAD 1.5857
BTC $70,152 ▼ -0.52% ETH $2,145 ▼ -0.1% XRP $1.4370 ▼ -0.44% SOL $89.7300 ▼ -0.31%
21 Mar 2026
Lapaj tregon pse ka refuzuar ftesën e Berishës për një protestë "Karburanti është 10% ekonomi dhe 90% politikë", Braçe: Kemi model abuziv! Kriza në Ngushticën e Hormuzit-G7: Gati të veprojmë për të mbrojtur furnizimet globale Aksident në Pogradec, makina përplas çiftin e bashkëshortëve që udhëtonte me motor, dërgohen në spital Tjetërsimi i pronave në Lalëz/ Kërkuan lirimin nga qelia, GjL rrëzon rekursin e vëllait të 'Rrumit' të Shijakut dhe Vlash Brahjas
Tjetërsimi i pronave në Lalëz/ Kërkuan lirimin nga qelia, GjL rrëzon rekursin e vëllait të 'Rrumit' të Shijakut dhe Vlash Brahjas

Gjykata e Lartë ka rrëzuar rekursin e paraqitur nga Vullnet Muça dhe Vlash Brahja (vëllai i Rrumit të Shijakut).

Të dy këta persona dyshohet se janë pjesë e një grupi kriminal që tjetërsonte prona në Gjirin e Lalëzit, në Durrës.

Përmes rekursit, ata kërkonin shfuqizimin të vendimit të Gjykatës së Apelit të tetorit 2025 që la në fuqi masat e sigurisë “arrest me burg” për ta.

Në tetor 2025, Apeli i GJKKO lë në fuqi masën “arrest me burg” në mungesë për Aleksandër Lahon, Rrumin, për vëllain e tij Vullnet Muça dhe shtetasin Vlash Brahja të dyshuar si anëtarë të një grupi kriminal të përfshirë në tjetërsimin e tokave ne Gjirin e Lalzit.

Apeli i GJKKO konfirmoi gjithashtu asokohe masën “arrest në burg” edhe për Enea Kumen, vëllain e deputetit socialist, Loer Kume. Ai akuzohet si pjesëmarrës në rolin e vëzhguesit në vrasjen e Edmir Bregut në vitin 2021 në Durrës.

Po ashtu kujtojmë se Aleksandër Laho, i njohur si Rrumi i Shijakut, i mbijetoi atentatit të ndodhur te mbikalimi i Shkozetit me 1 nëntor 2019, teksa udhëtonte në makinë me ish-prokurorin Arjan Ndoj, që po ashtu mbeti i plagosur. Viktimë e atij atentati mbeti Andi Maloku.

