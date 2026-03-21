Tjetërsimi i pronave në Lalëz/ Kërkuan lirimin nga qelia, GjL rrëzon rekursin e vëllait të ‘Rrumit’ të Shijakut dhe Vlash Brahjas
Gjykata e Lartë ka rrëzuar rekursin e paraqitur nga Vullnet Muça dhe Vlash Brahja (vëllai i Rrumit të Shijakut).
Të dy këta persona dyshohet se janë pjesë e një grupi kriminal që tjetërsonte prona në Gjirin e Lalëzit, në Durrës.
Përmes rekursit, ata kërkonin shfuqizimin të vendimit të Gjykatës së Apelit të tetorit 2025 që la në fuqi masat e sigurisë “arrest me burg” për ta.
Në tetor 2025, Apeli i GJKKO lë në fuqi masën “arrest me burg” në mungesë për Aleksandër Lahon, Rrumin, për vëllain e tij Vullnet Muça dhe shtetasin Vlash Brahja të dyshuar si anëtarë të një grupi kriminal të përfshirë në tjetërsimin e tokave ne Gjirin e Lalzit.
Apeli i GJKKO konfirmoi gjithashtu asokohe masën “arrest në burg” edhe për Enea Kumen, vëllain e deputetit socialist, Loer Kume. Ai akuzohet si pjesëmarrës në rolin e vëzhguesit në vrasjen e Edmir Bregut në vitin 2021 në Durrës.
Po ashtu kujtojmë se Aleksandër Laho, i njohur si Rrumi i Shijakut, i mbijetoi atentatit të ndodhur te mbikalimi i Shkozetit me 1 nëntor 2019, teksa udhëtonte në makinë me ish-prokurorin Arjan Ndoj, që po ashtu mbeti i plagosur. Viktimë e atij atentati mbeti Andi Maloku.
