Atlanta United huazon mesfushorin Giuliano Galoppo nga River Plate
Atlanta United njoftoi të mërkurën se ka arritur marrëveshje për huazimin e mesfushorit 27-vjeçar Giuliano Galoppo nga klubi argjentinas River Plate.
Sipas mlssoccer, marrëveshja është e vlefshme deri më 30 qershor 2027 dhe përfshin një opsion blerjeje. Drejtori sportiv Chris Henderson e përshkroi Galoppon si një mesfushor dinamik me kuptim të mirë taktik, cilësi në posedim dhe aftësi për të kontribuar me gola; ai mund të luajë në disa pozicione në mesfushë dhe pritet të rrisë konkurrencën brenda skuadrës.
Galoppo kaloi dy sezonet e fundit te River Plate, ku regjistroi 8 gola dhe 1 asist në 48 paraqitje në të gjitha garat. Karrierën e nisi te klubi i fëmijërisë CA Banfield, më pas luajti te São Paulo i Brazilit. Në total, ai ka shënuar 39 gola dhe ka dhënë 8 asiste në pak më pak se 200 paraqitje profesionale.
Atlanta renditet aktualisht e 13-ta në Konferencën Lindore me 21 pikë, katër pikë larg vendit të fundit që çon në play-off — një situatë që bën të rëndësishëm përforcimin e mesfushës. Sipas mlssoccer.
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