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14 Sht 2026
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Receta gatimi

Ramen japoneze me pulë — supa e famshme me petë, lëng të pasur dhe vezë të marinuar

· 2 min lexim

Përbërësit (për 4 porcione):

  • 400 g petë ramen (ose petë vezësh të holla)
  • 1,5 litra lëng pule
  • 400 g gjoks pule
  • 2 lugë gjelle salcë soje
  • 1 lugë gjelle pastë miso (opsionale)
  • 1 lugë çaji xhenxhefil i grirë
  • 2 thelpinj hudhre të grirë
  • 1 lugë gjelle vaj susami
  • 2 vezë
  • 100 g kërpudha (shiitake ose champignon)
  • 2 qepë të njoma të prera në rrathë
  • 1 filxhan misër i ëmbël (opsional)
  • Fletë algë nori për zbukurim
  • Kripë dhe piper sipas shijes

Hapat e përgatitjes:

  1. Ziejini vezët për 6 minuta e gjysmë, ftohini menjëherë në ujë me akull dhe hiqni lëvoren. Për shije më autentike, marinoni në salcë soje për 30 minuta.
  2. Në një tenxhere të madhe, skuqni hudhrën dhe xhenxhefilin në vaj susami për rreth 1 minutë, derisa të lëshojnë aromën.
  3. Shtoni lëngun e pulës, salcën e sojes dhe pastën miso; lëreni të vlojë lehtë.
  4. Shtoni gjoksin e pulës dhe ziejeni në zjarr të ulët për 15–20 minuta. Nxirreni dhe priteni në feta të holla.
  5. Në të njëjtin lëng shtoni kërpudhat dhe misrin dhe ziejini për 5 minuta.
  6. Zieni petët veçmas sipas udhëzimeve në paketim dhe kulloni.
  7. Në tasa servirës vendosni petët, hidhni lëngun e nxehtë, pastaj shtoni fetat e pulës, gjysmën e vezës, qepën e njomë dhe norin.
  8. Sherbejeni menjëherë, të nxehtë.

Koha e përgatitjes: 20 minuta. Koha e gatimit: 30 minuta. Porcionet: 4.

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