Ramen japoneze me pulë — supa e famshme me petë, lëng të pasur dhe vezë të marinuar
Përbërësit (për 4 porcione):
- 400 g petë ramen (ose petë vezësh të holla)
- 1,5 litra lëng pule
- 400 g gjoks pule
- 2 lugë gjelle salcë soje
- 1 lugë gjelle pastë miso (opsionale)
- 1 lugë çaji xhenxhefil i grirë
- 2 thelpinj hudhre të grirë
- 1 lugë gjelle vaj susami
- 2 vezë
- 100 g kërpudha (shiitake ose champignon)
- 2 qepë të njoma të prera në rrathë
- 1 filxhan misër i ëmbël (opsional)
- Fletë algë nori për zbukurim
- Kripë dhe piper sipas shijes
Hapat e përgatitjes:
- Ziejini vezët për 6 minuta e gjysmë, ftohini menjëherë në ujë me akull dhe hiqni lëvoren. Për shije më autentike, marinoni në salcë soje për 30 minuta.
- Në një tenxhere të madhe, skuqni hudhrën dhe xhenxhefilin në vaj susami për rreth 1 minutë, derisa të lëshojnë aromën.
- Shtoni lëngun e pulës, salcën e sojes dhe pastën miso; lëreni të vlojë lehtë.
- Shtoni gjoksin e pulës dhe ziejeni në zjarr të ulët për 15–20 minuta. Nxirreni dhe priteni në feta të holla.
- Në të njëjtin lëng shtoni kërpudhat dhe misrin dhe ziejini për 5 minuta.
- Zieni petët veçmas sipas udhëzimeve në paketim dhe kulloni.
- Në tasa servirës vendosni petët, hidhni lëngun e nxehtë, pastaj shtoni fetat e pulës, gjysmën e vezës, qepën e njomë dhe norin.
- Sherbejeni menjëherë, të nxehtë.
Koha e përgatitjes: 20 minuta. Koha e gatimit: 30 minuta. Porcionet: 4.
Tema: kuzhina japoneze petë ramen supë
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