Carrie Coon në fustan Maison Margiela me shpatulla të mbushura në Emmy-t 2026
Carrie Coon është e njohur në ceremonitë e Emmy: katër herë e nominuar, me nominime që shtrihen nga viti 2017 për Fargo deri te nominimi i fundit për rolin e saj Laurie në The White Lotus. Këtë vit ajo konkurron si Aktore Kryesore në një Seri Dramatike për pjesëmarrjen në The Gilded Age dhe u shfaq në tapetin e kuq me një fustan Maison Margiela.
Siç raporton Harper’s Bazaar, fustani i zi kishte mëngë të gjata dhe fund që i prek dyshemenë, dhe vinte nga koleksioni i Glenn Martens për Maison Margiela për vjeshtë 2026, i prezantuar në prill në Shanghai. Silueta klasike u pasqyrua me shpatulla të rrumbullakosura të mbushura dhe bel të ngushtuar që i dhanë ndjesinë e një detaji të veçantë. Në vend të maskës së koleksionit, Coon dhe stilistja Alicia Lombardini zgjodhën bizhuteri De Beers—një varëse me diamante dhe unaza të trasha.
Në të njëjtën kategori, Outstanding Lead Actress in a Drama Series, konkurrojnë Chase Infiniti për The Testaments, Keri Russell për The Diplomat, Rhea Seehorn për Pluribus dhe Zendaya për Euphoria. Coon ishte nominuar më parë për të njëjtin çmim në 2024 për sezonin paraprak të The Gilded Age; atë vit çmimin e mori Anna Sawai për Shōgun. Xhirimet e sezonit të katërt të The Gilded Age u mbyllën muajin e kaluar dhe seriali do të nisë transmetimin më 1 nëntor; Coon do të vazhdojë të luajë Bertha Russell, bashkëshorte e magnatit hekurudhor George Russell (Morgan Spector), që përpiqet të integrohet në shoqërinë e lartë të New Yorkut të fundvitit të shekullit të 19-të.
Fotografitë dhe përshkrimet e veshjes mbi tapetin e kuq vunë në dukje mënyrën se si elementet e thjeshta të dizajnit u kombinuan me detajet e pazakonta; kështu e vlerëson edhe sërish Harper’s Bazaar.
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