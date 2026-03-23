23 Mar 2026
Tregjet e aksioneve aziatike bien për shkak të ultimatumit të Trump ndaj Iranit

Indekset kryesore në Japoni, Korenë e Jugut dhe Hong Kong ranë ndërsa Irani kërcënon me sulme ndaj infrastrukturës energjetike në të gjithë rajonin.

· 4 min lexim
Një burrë qëndron përpara një paneli elektronik që shfaq Nikkei 225 në Tokio, Japoni, më 2 mars 2026 [Kazuhiro Nogi/AFP]

Tregjet e aksioneve në Azi-Paqësor kanë rënë ndjeshëm mes ultimatumit të Presidentit të SHBA-së Donald Trump, i cili e paralajmëron Iranin të rihapë Ngushticën e Hormuzit ose të përballet me shkatërrimin e infrastrukturës së tij energjetike.

Indeksi referues Nikkei 225 i Japonisë dhe KOSPI i Koresë së Jugut ranë përkatësisht me 4% dhe 4.5% në tregtimin e hershëm të së hënës.

Në Hong Kong, Indeksi Hang Seng ra me rreth 2%.

Indeksi ASX 200 i Australisë ra me rreth 1.6%, ndërsa NZX 50 në Zelandën e Re ra me rreth 1.3%.

Kontratat e ardhshme në Wall Street, të cilat tregtohen jashtë orarit të rregullt të tregut, panë humbje të moderuara, me ato të lidhura me S&P500 dhe Nasdaq Composite që ranë me rreth 0.5%.

Çmimet e naftës mbetën të paqëndrueshme mes frikës për ndërprerje të mëtejshme të furnizimit global me energji.

Çmimet e ardhshme për naftën e papërpunuar Brent, referenca ndërkombëtare, u rritën me më shumë se 1.5 përqind duke arritur në 114 dollarë për fuçi, përpara se të uleshin në rreth 112 dollarë që nga ora 02:00 GMT.

Trump të shtunën kërcënoi të “shkatërrojë” termocentralet e Iranit brenda 48 orësh nëse Teherani nuk i jep fund bllokadës së tij efektive të ngushticës, përmes së cilës zakonisht kalojnë tranzit rreth një e pesta e eksporteve globale të naftës dhe gazit natyror.

Teherani është zotuar të mbyllë plotësisht rrugën ujore, e cila ende po kalohet nga një numër i vogël anijesh me flamur kinez, indian dhe pakistanez, dhe të nisë sulme hakmarrëse ndaj infrastrukturës së energjisë dhe ujit në të gjithë rajonin nëse Trump e zbaton kërcënimin e tij.

Bazuar në kohën e paralajmërimit të Trump në Truth Social, afati për ultimatumin e tij është caktuar të skadojë në orën 23:44 GMT të hënën.

Filipine
Një grua qëndron pranë një shenje për çmimet në një pikë karburanti në Quezon City, Filipine, më 19 mars 2026 [Aaron Favila/AP]
Kërcënimi i Trump ka shtuar frikën e një krize globale energjetike, ndërsa lufta e SHBA-së dhe Izraelit kundër Iranit i afrohet muajit të fundit pa një fund të qartë në horizont.

Çmimet e naftës janë rritur me më shumë se 50 përqind që nga fillimi i luftës, e cila filloi me sulmet SHBA-Izrael më 28 shkurt.

Analistët kanë paralajmëruar se çmimet e energjisë ka të ngjarë të rriten ndjeshëm më tej nëse ngushtica mbetet në mënyrë efektive e mbyllur, me disa vëzhgues që parashikojnë se nafta do të arrijë 150 ose edhe 200 dollarë për fuçi.

Trump të dielën zhvilloi një telefonatë me kryeministrin e Mbretërisë së Bashkuar Keir Starmer për të diskutuar situatën në Lindjen e Mesme, përfshirë mbylljen efektive të ngushticës.

Të dy udhëheqësit ranë dakord se zhbllokimi i ngushticës është “thelbësor për të siguruar stabilitetin në tregun global të energjisë”, tha zyra e Starmer në një deklaratë.

Trump ka dhënë mesazhe kontradiktore në lidhje me qëllimet e luftës dhe sa kohë mund të zgjasë ajo.

Orë para se të lëshonte ultimatumin e tij të shtunën, Trump tha se administrata e tij ishte “shumë afër përmbushjes së objektivave tona, ndërsa ne shqyrtojmë mbylljen” e operacioneve ushtarake kundër Iranit.

Zëdhënësi i ushtrisë izraelite, nënkoloneli Nadav Shoshani, javën e kaluar u tha gazetarëve se zyrtarët kishin plane të detajuara për të paktën tre javë të tjera lufte.

Lexo Gjithashtu