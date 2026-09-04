☀️
Tiranë 34°C · Kthjellët 04 September 2026
S&P 500 7,748 ▲1.06%
DOW 53,686 ▲1.18%
NASDAQ 26,584 ▲1.4%
NAFTA 90.85 ▼0.49%
ARI 4,515 ▼0.55%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1619 EUR/GBP 0.8596 EUR/CHF 0.9393 EUR/ALL 92.1175 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3406 EUR/TRY 56.2727 EUR/JPY 181.31 EUR/CAD 1.6030 EUR/USD 1.1619 EUR/GBP 0.8596 EUR/CHF 0.9393 EUR/ALL 92.1175 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3406 EUR/TRY 56.2727 EUR/JPY 181.31 EUR/CAD 1.6030
₿ CRYPTO
BTC $81,050 ▲ +4.42% ETH $2,521 ▲ +5.34% XRP $1.4512 ▲ +6.61% SOL $104.0400 ▲ +3.9%
S&P 500 7,748 ▲1.06 % DOW 53,686 ▲1.18 % NASDAQ 26,584 ▲1.4 % NAFTA 90.85 ▼0.49 % ARI 4,515 ▼0.55 % S&P 500 7,748 ▲1.06 % DOW 53,686 ▲1.18 % NASDAQ 26,584 ▲1.4 % NAFTA 90.85 ▼0.49 % ARI 4,515 ▼0.55 %
EUR/USD 1.1619 EUR/GBP 0.8596 EUR/CHF 0.9393 EUR/ALL 92.1175 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3406 EUR/TRY 56.2727 EUR/JPY 181.31 EUR/CAD 1.6030 EUR/USD 1.1619 EUR/GBP 0.8596 EUR/CHF 0.9393 EUR/ALL 92.1175 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3406 EUR/TRY 56.2727 EUR/JPY 181.31 EUR/CAD 1.6030
04 Sep 2026
Breaking
SHBA – Trump: Evropa duhet të shlyejë ndihmën amerikane për Ukrainën Nën presion për Gazën, industria izraelite e mbrojtjes zgjerohet në Ballkan Colorado fiton 14-13 ndaj Georgia Tech pas bllokimit vendimtar të gjuajtjes Gashi për ndryshimet kushtetuese: Po zhvillojmë bisedime në nivelet më të larta të mundshme, të shpresojmë për rezultat pozitiv Brussels Signal: Meta mbyll dhjetëra llogari të lidhura me protestën në Shqipëri, çështja mbërrin në Komisionin Evropian
Menu
Kronika

Tritol në Vorë, shpërthim pranë një banese në zonën e “Fushës së Sportit”

· 1 min lexim

Një sasi e vogël lënde plasëse ka shpërthyer në orët e para të mëngjesit në derën e një banese në Vorë.

Ngjarja ka ndodhur rreth orës 03:15, në rrugën “Fusha e Sportit”, ku lënda plasëse ishte vendosur në derën e banesës së shtetasit F. Sh.

Si pasojë e shpërthimit ka pasur vetëm dëme të lehta materiale. Fatmirësisht, nuk raportohet për persona të lënduar.

Në vendngjarje kanë mbërritur shërbimet e Policisë dhe grupi hetimor, të cilët vijojnë punën për dokumentimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.

Hetimet janë përqendruar edhe në identifikimin dhe kapjen e autorit ose autorëve të dyshuar.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu