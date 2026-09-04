Tritol në Vorë, shpërthim pranë një banese në zonën e “Fushës së Sportit”
Një sasi e vogël lënde plasëse ka shpërthyer në orët e para të mëngjesit në derën e një banese në Vorë.
Ngjarja ka ndodhur rreth orës 03:15, në rrugën “Fusha e Sportit”, ku lënda plasëse ishte vendosur në derën e banesës së shtetasit F. Sh.
Si pasojë e shpërthimit ka pasur vetëm dëme të lehta materiale. Fatmirësisht, nuk raportohet për persona të lënduar.
Në vendngjarje kanë mbërritur shërbimet e Policisë dhe grupi hetimor, të cilët vijojnë punën për dokumentimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.
Hetimet janë përqendruar edhe në identifikimin dhe kapjen e autorit ose autorëve të dyshuar.
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