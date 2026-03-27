EUR/USD 1.1546 EUR/GBP 0.8651 EUR/CHF 0.9164 EUR/ALL 96.0769 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4403 EUR/TRY 51.2928 EUR/JPY 184.24 EUR/CAD 1.5974
S&P 500 6,417 ▼0.94 % DOW 45,521 ▼0.96 % NASDAQ 21,121 ▼1.34 % NAFTA 97.06 ▲2.73 % ARI 4,495 ▲1.96 % S&P 500 6,417 ▼0.94 % DOW 45,521 ▼0.96 % NASDAQ 21,121 ▼1.34 % NAFTA 97.06 ▲2.73 % ARI 4,495 ▲1.96 %
EUR/USD 1.1546 EUR/GBP 0.8651 EUR/CHF 0.9164 EUR/ALL 96.0769 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4403 EUR/TRY 51.2928 EUR/JPY 184.24 EUR/CAD 1.5974 EUR/USD 1.1546 EUR/GBP 0.8651 EUR/CHF 0.9164 EUR/ALL 96.0769 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4403 EUR/TRY 51.2928 EUR/JPY 184.24 EUR/CAD 1.5974
Triumfi në Sllovaki/ “Dardanët” përfitojnë 500 mijë euro, bileta e Botërorit vlen 1 milion

· 2 min lexim

Kosova triumfoi në fushën e Sllovakisë, ku fitoi 3-4, duke qenë tani vetëm një hap larg Botërorit 2026. Një arritje historike për “Dardanët”, të cilët më 31 mars do të presin Turqinë në stadiumin “Fadil Vokrri” për të diskutuar biletën që të çon në Kupën e Botës.

Entuziazmi është i jashtëzakonshëm pas asaj fitoreje me përmbysje në Bratisllavë. Përveç kënaqësisë shpirtërore për atë që dhuruan në fushë, lojtarët dhe stafi i Kosovës do të përfitojnë jo pak edhe financiarisht.

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka premtuar 500 mijë euro për fitoren ndaj Sllovakisë, që tashmë është arritur. Për kualifikimin e mundshëm në Botërorin 2026 ai ka premtuar 1 milion euro. Kështu, ndeshja me Turqinë vlen shumë për “Dardanët”.

Së pari, ata janë shumë afër realizimit të një ëndrre dhe do të japin gjithçka për të mos e humbur shansin e artë që u është dhënë. Pastaj në lojë janë edhe 1 milion euro, jo pak.

Lexo Gjithashtu