Troje, apartamente dhe aksione, Prokuroria e Fierit kërkon konfiskimin e pasurive të një të dënuari për drogë
Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë në Fier ka kërkuar konfiskimin e pasurive të shtetasit Arjan Hyka dhe personave të lidhur me të. Hyka
Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë në Fier ka kërkuar konfiskimin e pasurive të shtetasit Arjan Hyka dhe personave të lidhur me të.
Hyka rezulton i dënuar në Itali për trafik droge ndërsa sipas hetimeve, pasuritë e sekuestruara dyshohet se janë krijuar nga një shumë prej rreth 100 milionë lekësh, e deklaruar si investim në një shoqëri tregtare, por që nuk justifikohet me burime të ligjshme. Kjo shumë dyshohet se ka shërbyer për krijimin dhe zgjerimin e disa kompanive të tjera, duke ndërtuar një cikël investimesh me origjinë të paligjshme.
Prokuroria thotë se janë konstatuar edhe veprime fiktive dhe transaksione në cash jashtë sistemit bankar, me qëllim fshehjen e burimit të fondeve. Një pjesë e parave, sipas hetimeve, dyshohet se vjen nga aktiviteti kriminal në fushën e narkotikëve.
Në përfundim të hetimit pasuror, Prokuroria e Fierit kërkon konfiskimin e:
