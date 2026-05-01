EUR/USD 1.1695 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 95.5477 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3827 EUR/TRY 52.7716 EUR/JPY 187.17 EUR/CAD 1.5989
Kongresistë amerikanë me rezolutë për anëtarësimin e Kosovës në NATO Trump heq tarifat dhe kufizimet për Uiskin: Mbretëresha dhe Mbreti më bindën Trump kërcënon të tërheqë trupat nga Italia dhe Spanja për shkak të përplasjes për Iranin "Qyteti i Sigurt" vazhdon me njoftime elektronike, MPB shton verifikimin Ahmeti: Deklaratat e Kurtit për gjuhën shqipe u përdorën nga antishqiptarët, më gërryente në shpirt
Trump heq tarifat dhe kufizimet për Uiskin: Mbretëresha dhe Mbreti më bindën

Presidenti amerikan Donald Trump njoftoi se do të heqë tarifat dhe kufizimet për uiskin dhe burbonin, në një vendim që e lidhi drejtpërdrejt me vizitën e fundit të çiftit mbretëror britanik në Shtetet e Bashkuara

Në një postim në rrjetin social ‘Truth’, presidenti amerikan shkruan:

“Në nder të Mbretit dhe Mbretëreshës së Mbretërisë së Bashkuar, të cilët sapo u larguan nga Shtëpia e Bardhë dhe po kthehen në vendin e tyre të mrekullueshëm, unë do të heq tarifat dhe kufizimet për uiskin që lidhen me aftësinë e Skocisë për të bashkëpunuar me Commonwealth of Kentucky në prodhimin e uiskit dhe bourbonit – dy industri shumë të rëndësishme në Skoci dhe në Kentucky.

Njerëzit kanë dashur ta bëjnë këtë prej kohësh, pasi ka pasur tregti të fortë mes vendeve, veçanërisht në lidhje me fuçitë prej druri që përdoren.

Mbreti dhe Mbretëresha më bindën të bëj diçka që askush tjetër nuk ka arritur ta bëjë, pothuajse pa kërkuar fare! Një nder i madh që i pritëm të dy në SHBA.

