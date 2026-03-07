Trump kerkon“dorëzim pa kushte” per Iranin
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka përjashtuar mundësinë e çdo marrëveshjeje me Iranin, duke kërkuar në vend të saj “dorëzim pa kushte”.
Trump e bëri këtë kërkesë në një postim në rrjetet sociale të premten, ndërsa sulmi i vazhdueshëm SHBA-Izrael ndaj Iranit po i afrohej fundit të javës së parë.
“Nuk do të ketë asnjë marrëveshje me Iranin përveçse DORËZIM PA KUSHTE! Pas kësaj, dhe pas përzgjedhjes së një Udhëheqësi(ve) të MADH dhe TË PRANUESHËM, ne, së bashku me shumë nga aleatët dhe partnerët tanë të mrekullueshëm dhe shumë të guximshëm, do të punojmë pa u lodhur për ta kthyer Iranin nga pragu i shkatërrimit, duke e bërë ekonomikisht më të madh, më të mirë dhe më të fortë se kurrë më parë. IRANI DO TË KETË NJË TË ARDHMË TË MADHE,” shkroi Trump.
SHBA dhe Izraeli sulmuan Iranin të shtunën e kaluar, duke shpallur hapur si objektiv përmbysjen e qeverisë së vendit. Udhëheqësi suprem i Iranit, Ali Khamenei, u vra në goditjet e para ndaj vendit, së bashku me disa zyrtarë të tjerë të lartë civilë dhe ushtarakë.
Teherani është kundërpërgjigjur duke lëshuar disa valë raketash dhe dronësh kamikazë ndaj objektivave të ndryshëm në Izrael dhe ndaj disa instalimeve ushtarake amerikane në të gjithë Lindjen e Mesme. Vendet arabe të Gjirit kanë mbajtur peshën kryesore të përshkallëzimit të armiqësive.
SHBA, aleati i saj Izraeli dhe Irani kanë shprehur të gjithë vendosmërinë për ta vazhduar konfliktin për aq kohë sa të jetë e nevojshme. Ndërsa Trump tha se SHBA ka burimet për të bërë luftë “përgjithmonë”, Teherani deklaroi se ka pasur dekada kohë për t’u përgatitur për këtë konflikt dhe sfidoi Uashingtonin të ndërmarrë një pushtim tokësor në vend.
Agresioni amerikan ndaj Iranit do të kishte qenë i pamundur pa bazat ushtarake të SHBA-së në territoret e monarkive të Gjirit. Këto baza shërbejnë si pika kryesore për vendosjen e kapaciteteve sulmuese të Amerikës. Prania ushtarake amerikane në rajon ka qenë prej kohësh një gur themeli i strategjisë së SHBA-së. Qëllimi i saj është të sigurojë furnizimin global me naftë, të mbrojë aleatët dhe të pengojë kërcënimet rajonale, të cilat sipas narrativës amerikano-izraelite burojnë kryesisht nga Irani.
Flota e Pestë e Marinës së SHBA-së është një nga shtyllat kryesore të pranisë ushtarake amerikane në rajon. Operacionet e saj shtrihen në Gjirin Persik, ngushticën e Hormuzit dhe ujërat përreth. Bazat kryesore ndodhen në Bahrein, Katar, Kuvajt, Emiratet e Bashkuara Arabe, Arabinë Saudite dhe Oman, dhe përfshijnë seli ushtarake, objekte infrastrukturore kritike, qendra logjistike, baza ajrore dhe porte detare.
Para Operacionit “Epic Fury” kundër Iranit, SHBA parashikoi kundërpërgjigje dhe uli ndjeshëm numrin e trupave dhe personelit mbështetës në këto baza. Megjithatë, vendosja e forcave shtesë sulmuese dhe e sistemeve të mbrojtjes raketore ka çuar në një grumbullim të konsiderueshëm të forcave ushtarake amerikane në rajon.