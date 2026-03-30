Trump lavdëron Lukashenkon: “Shumë i respektuar”, pas lirimit të mbi 500 të burgosurve politikë
Presidenti amerikan Donald J. Trump ka theksuar publikisht vlerësimin e tij për presidentin e Bjellorusia, Alexander Lukashenko, duke e cilësuar atë si një lider “shumë të respektuar”, pas lirimit të një numri të madh të burgosurish politikë.
Në një reagim të publikuar në rrjetet sociale, Trump bëri të ditur se vetëm javën e kaluar, përmes negociatave të të dërguarit të tij në Bjellorusi, John Coale, janë liruar edhe 250 të burgosur të tjerë. Ai theksoi se ky zhvillim vjen pas bisedimeve të drejtpërdrejta me Lukashenkon, të cilin e përshkroi me tone vlerësuese.
Sipas Trump, numri total i të burgosurve politikë të liruar nga autoritetet bjelloruse ka kaluar tashmë shifrën 500 që nga maji i vitit të kaluar. Presidenti amerikan e konsideroi këtë si një akt pozitiv dhe falënderoi personalisht Lukashenkon për vendimin, duke e cilësuar atë një hap që kontribuon në stabilitet dhe dialog.
“Dua të jap falënderimet e mia më të ngrohta për Presidentin për këtë veprim”, shkruan Trump, duke nënvizuar rolin e Lukashenkos në këtë proces dhe duke shtuar se pret të takohet me të në një mbledhje të ardhshme të “Bordit të Paqes”.
Deklarata e Trump bie në sy për tonin e saj të fortë vlerësues ndaj liderit bjellorus, në një kohë kur Alexander Lukashenko është shpesh objekt kritikash nga komuniteti ndërkombëtar për çështje që lidhen me të drejtat e njeriut dhe trajtimin e opozitës.
Megjithatë, deri tani nuk ka konfirmime të pavarura nga organizata ndërkombëtare mbi numrin e saktë të të liruarve, ndërsa mbetet për t’u parë nëse ky proces do të vazhdojë edhe në muajt në vijim.
