☁️
Tiranë 16°C · Vranët 26 March 2026
S&P 500 6,549 ▼0.65%
DOW 46,354 ▼0.16%
NASDAQ 21,708 ▼1.01%
NAFTA 93.66 ▲3.7%
ARI 4,460 ▼2.02%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1576 EUR/GBP 0.8652 EUR/CHF 0.9156 EUR/ALL 95.9514 EUR/MKD 61.6981 EUR/RSD 117.4670 EUR/TRY 51.3822 EUR/JPY 184.28 EUR/CAD 1.5973 EUR/USD 1.1576 EUR/GBP 0.8652 EUR/CHF 0.9156 EUR/ALL 95.9514 EUR/MKD 61.6981 EUR/RSD 117.4670 EUR/TRY 51.3822 EUR/JPY 184.28 EUR/CAD 1.5973
₿ CRYPTO
BTC $69,160 ▼ -2.48% ETH $2,067 ▼ -4.45% XRP $1.3579 ▼ -3.69% SOL $87.0800 ▼ -4.93%
26 Mar 2026
Breaking
Menu
Bota

Trump sulmon sërish NATO-n për Iranin: Nuk kemi nevojë për ta

· 2 min lexim

Presidenti amerikan, Donald Trump, ka kritikuar sërish aleatët e NATO-s lidhur me situatën në Iran, duke deklaruar se ata “nuk kanë bërë absolutisht asgjë për të ndihmuar”.

Në një postim në rrjetet sociale, Trump theksoi se SHBA “nuk ka nevojë për NATO-n”, por shtoi se ky është një moment shumë i rëndësishëm që “nuk duhet harruar kurrë”. Ai gjithashtu përmendi se disa vende janë të gatshme të ndihmojnë në eskortimin e anijeve në Ngushticën e Hormuzit, por pa i identifikuar publikisht.

Më herët, më 15 mars, në një intervistë për Financial Times, Trump kishte paralajmëruar NATO-n për një “të ardhme shumë të keqe” nëse aleatët nuk do të ndihmonin në hapjen e ngushticës strategjike.

Duke folur javën e kaluar në Shtëpinë e Bardhë, ai u shpreh se shumica e vendeve të NATO-s nuk duan të përfshihen në konflikt, të cilin disa prej tyre e konsiderojnë të paligjshëm. Po atë ditë, ai shkroi në rrjetet sociale: “Për shkak të suksesit tonë ushtarak, ne nuk kemi më nevojë dhe as dëshirë për ndihmën e vendeve të NATO-s, në fakt, nuk na është dashur kurrë!”

Trump i quajti gjithashtu anëtarët e aleancës “frikacakë” për refuzimin e tyre për të ndihmuar në hapjen e Ngushticës së Hormuzit, të cilën ai e cilësoi si një “manovër të thjeshtë ushtarake”.

Ndërkohë, sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, ka deklaruar më herët se aleatët janë duke diskutuar mënyrat për të përballuar mbylljen efektive të kësaj rruge të rëndësishme detare.

The post Trump sulmon sërish NATO-n për Iranin: Nuk kemi nevojë për ta appeared first on RTSH.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

