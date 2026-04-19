Trump tha se nëse nesër ska marrëveshje do ketë shkatërrim, përgjigjet Irani
Teherani e ka cilësuar bllokadën amerikane në portet iraniane në Ngushticën e Hormuzit si një shkelje të armëpushimit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Sipas materialit burimor, “E ashtuquajtura bllokadë amerikane e porteve ose vijës bregdetare të Iranit nuk është vetëm një shkelje e armëpushimit të ndërmjetësuar nga Pakistani, por është gjithashtu e paligjshme dhe kriminale”- kështu iu përgjigj zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme iraniane, Esmaeil Baqei, një postimi në rrjetin social ‘X’ të Presidentit Donald Trump, i cili akuzoi Iranin për shkelje të armëpushimit duke qëlluar anijet në Ngushticën e Hormuzit.. Ky zhvillim paraqitet si pjesë e një situate më të gjerë ndërkombëtare, me ndikim politik, diplomatik ose të sigurisë, në varësi të ngjarjes.
Burimi: Euronews Albania
