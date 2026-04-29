Turistët italianë eksplorojnë bukuritë e zonës së Kolonjës mbi dy rrotat e biçikletës
Kolonja po kthehet gjithnjë e më shumë në një destinacion të preferuar për turistët e apasionuar pas çiklizmit. Së fundmi, një grup turistësh italianë
Kolonja po kthehet gjithnjë e më shumë në një destinacion të preferuar për turistët e apasionuar pas çiklizmit.
Së fundmi, një grup turistësh italianë kanë vizituar zonën përmes një turi me biçikleta, duke zgjedhur të eksplorojnë bukuritë e Kolonjës mbi dy rrota.
Ata shprehen se Kolonja ofron gjithçka që kërkon një turist: ushqim të shijshëm, çmime të favorshme, natyrë mbresëlënëse dhe banorë mikpritës.
“Është hera e parë në Shqipëri, dua të them se gjithçka është fantastike. Njerëzit mikpritës kudo. Është hera e parë por jo e fundit.”
“Për mua është hera e tretë që vij. Vij sepse këtu është ndryshe nga Italia. Çmimet janë më të ulëta, ushqimet me të bollshme, njerëzit me mikpritës, natyra me e bukur. Madje ju na respektoni shumë kur ne ecim me biçikleta.”
“Është hera e katërt në Kolonjë, përherë me biçikletën time. Jam kthyer se ndihem mirë këtu.”
Sipas guides shqiptare që i shoqëron, shumë prej turistëve të huaj që vizitojnë Shqipërinë rikthehen sërish, të impresionuar jo vetëm nga peizazhet, por edhe nga kultura e respektit që gjejnë në rrugë, ku drejtuesit tregojnë kujdes ndaj çiklistëve në trafik.
“Ky është grup qe një pjesë e tyre ka qenë edhe më parë në Shqipëri. Kanë qenë në veri, tani në jug. Në këtë rast janë italiane dhe po kënaqen shumë. Natyra u duket fantastike, njerëzit mikpritës, njerëzit na durojnë në trafik, jemi grup i madh”, shprehen kështu turistët.
Kolonja po dëshmon se turizmi, veçanërisht ai i gjelbër, përfaqëson një mundësi të re zhvillimi për zonën, duke tërhequr gjithnjë e më shumë vizitorë të huaj që zgjedhin ta zbulojnë këtë trevë përmes natyrës, traditës dhe mikpritjes shqiptare.
