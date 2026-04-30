30 Apr 2026
Ekonomia

Turizmi në rritje: SHBA +45% në tremujorin e parë, rritje edhe nga Kosova, Italia dhe Gjermania

· 2 min lexim

Hyrjet e turistëve nga Shtetet e Bashkuara u rritën me 45% në tremujorin e parë të vitit 2026, duke arritur 14,390 vizitorë krahasuar me rreth 9,800 një vit më parë. Ky shtim reflekton një interes në rritje për Shqipërinë, i nxitur veçanërisht gjatë dy viteve të fundit nga nomadët dixhitalë dhe pensionistë që kërkojnë destinacione me kosto më të ulëta dhe mundësi për blerje banese.

Sipas monitor, grupet e tjera treguan gjithashtu rritje gjatë janar–mars 2026: shqiptarët e Kosovës u rritën me 19.7% duke shkaktuar një total prej 192,000 të huaj; Italia regjistroi 86,800 hyrje (+10.9%); Gjermania 20,800 hyrje (+22%), me zgjerim edhe në sezonin veror; Mbretëria e Bashkuar pati 21,300 hyrje (+23.5%); Spanja u rrit me 34.5% por shifrat mbeten të vogla (4,754), ndërsa Franca pësoi një tkurrje të lehtë prej 0.9% megjithatë pritet përmirësim. Turoperatorët theksojnë interesin e shtuar për destinacione si Golemi, ku po rriten dhe kontratat me garanci.

Në nivel makro, Shqipëria vijon të perceptohet si një destinacion atraktiv dhe ekonomik. Situata e pasigurt në disa rajone, përfshirë konfliktet në Lindjen e Mesme, duket se ka nxitur disa turistë të kërkojnë alternativa më të sigurta, duke kontribuar në rritjen e hyrjeve; në mars, të huajt u rritën me 11%.

Të dhënat tregojnë një tendencë të qëndrueshme rritjeje dhe një diversifikim të profilit të vizitorëve që zgjedhin Shqipërinë; për informacion më të detajuar referohuni monitor.

