Turqia bisedimeme Britaninë e Madhe për t’i dhënë fund luftës
Ministri i Jashtëm turk Hakan Fidan zhvilloi një bisedë telefonike me Sekretaren e Jashtme britanike Yvette Cooper.
Sipas Ministres së Jashtme të Turqisë, dy diplomatët diskutuan përpjekjet diplomatike për të dhënë fund luftës në rajon dhe për të krijuar një paqe të qëndrueshme. Ata rishikuan gjithashtu marrëdhëniet bilaterale mes Turqisë dhe Mbretërisë së Bashkuar.
Kjo bisedë vjen në një moment tensionesh të larta rajonale teksa presidenti amerikan Donald Trump i ka dhënë Iranit afat deri në orën 20:00 të së martës me kohën e Lindjes (00:00 GMT të mërkurës) për të rihapur Ngushticën e Hormuzit dhe për të arritur një marrëveshje, ose do të përballet me sulme ndaj infrastrukturës së tij energjetike.
Trump ka paralajmëruar se nëse afati kalon, SHBA mund të godasë centralet elektrike, urat dhe infrastrukturë tjetër kritike në Iran.
Lufta aktuale filloi më 28 shkurt 2026, kur SHBA dhe Izraeli kryen një ofensivë të përbashkët kundër Iranit, duke vrarë mbi 1.400 persona deri më tani, përfshirë ish-Liderin Suprem Ayatollah Ali Khamenei.
Irani është kundërpërgjigjur me sulme me dronë dhe raketa ndaj Izraelit, Jordaniisë, Irakut dhe vendeve të Gjirit që strehojnë baza amerikane.
Gjithashtu, Teherani ka kufizuar lëvizjen e anijeve në Ngushticën e Hormuzit – rrugën kryesore për eksportin e naftës botërore.
Turqia ka zhvilluar një diplomaci intensive në ditët e fundit, me Fidanin që ka biseduar me homologë të tjerë (përfshirë Egjiptin, Norvegjinë, Pakistanin dhe Arabinë Saudite) për të de-përshkallëzuar konfliktin. Ankaraja vazhdon të bëjë thirrje për dialog dhe stabilitet rajonal.
