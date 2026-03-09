Turqia dërgon gjashtë avionë luftarakë në Qipron Veriore
Ministria e Mbrojtjes e Turqisë njoftoi se vendi ka dërguar gjashtë avionë luftarakë F-16 dhe sisteme mbrojtjeje ajrore në Qipron Veriore, për të forcuar sigurinë e Republikës Turke të Qipros Veriore, shtet i njohur vetëm nga Turqia.
Turqia, anëtare e NATO-s, ka ruajtur qëndrimin e saj neutral në luftën aktuale, duke mbajtur lidhje të ngushta me pjesën e mbetur të regjimit iranian dhe me presidentin amerikan, Donald Trump.
Gjatë fundjavës, presidenti turk Tayyip Erdogan i tha kryeministrit britanik Keir Starmer se ende mund të krijohen mundësi për dialog me Iranin.
Forcat turke kanë okupuar një të tretën veriore të Qipros që nga pushtimi i vitit 1974. Turqia është i vetmi shtet që njeh shtetin turko-qipriot dhe ka kritikuar vendosjet evropiane në ishull, duke paralajmëruar se kjo mund ta përfshijë Qipron në konflikt.
